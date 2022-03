Spendere soltanto 15 euro e preparare una cena per due con un ottimo vino sarebbe una passeggiata con questi geniali trucchetti

Mangiare in maniera salutare e saporita senza spendere un patrimonio è possibile. Ci vuole un pochino di fantasia, forse. Occorre capire quali ingredienti si possano meglio integrare tra di loro. E poi si può anche accompagnare bene il pasto, grazie ad uno dei vini eletti dalla Guida BereBene 2022 di Gambero Rosso per miglior rapporto qualità prezzo.

Così, iniziamo dalla scelta della bottiglia. Ne abbiamo parlato recentemente, perché si può bere bene senza far male al portafoglio. Scegliamo da questa guida un bianco reperibile presso la grande distribuzione, ad un costo che si può aggirare sui 7,50 euro. Magari uno da abbinare splendidamente a piatti della tradizione romana. Ad esempio, che sia fantastico con la pasta con i broccoli. Approfittiamo dello spunto e costruiamo, quindi, il carrello dall’antipasto al secondo. Infatti, con un pizzico di creatività riusciamo a spendere soltanto 15 euro e preparare una cena dedicata a due commensali anche includendo l’accompagnamento di un bianco.

Un piatto internazionale

Iniziamo con una ricetta molto diffusa nella cucina internazionale. Simile alle uova alla Benedict, senza però includere la salsa olandese. Il crostone con uovo in camicia e pancetta rappresenta un antipasto sfizioso e pure scenografico. Basterà comprare due uova, 6 pomodori ciliegini per guarnire e due fettine di pancetta. Il costo degli ingredienti potrebbe non superare i 3 euro. La cottura si fa in pentolone. Il metodo consente di mantenere le uova compatte fuori e liquide dentro. Una volta posto l’uovo sul pane arrostito, si può osservare colare il tuorlo con un effetto notevole. Nulla, peraltro, ci impedisce di fondere delle cialdine di parmigiano, se lo abbiamo in frigo, o di formaggio tipo gorgonzola. Proseguiamo poi con il primo.

Non sarà difficile reperire gli ingredienti delle orecchiette o dei rigatoni con broccolo romano per più di due euro. Per rendere la pasta più cremosa e saporita, possiamo aggiungere un pizzico di peperoncino, pangrattato e una spolverata abbondante di parmigiano per amalgamare. Come detto, questo primo si accompagna divinamente con il nostro bianco.

Spendere soltanto 15 euro e preparare una cena per due con un ottimo vino sarebbe una passeggiata con questi geniali trucchetti

Per seconda portata cerchiamo un piatto colorato con un mix di sapori. Nulla di meglio di un’insalata di tonno, arancia e finocchi. I pacchi di insalata mista si possono comodamente trovare per un prezzo vicino all’euro. Ovviamente, potrebbe andare bene anche la valeriana oppure la rucola. Simile ragionamento varrebbe per una porzione o una lattina di tonno. Aggiungiamo un’arancia da tagliare prima in spicchi e poi in piccole porzioni. Infine, aggiungiamo un finocchio a pezzi per guarnire. Il piatto è sicuramente economico, ma anche colorato, variegato e saporito. Come se non bastasse, si può ben accompagnare con il nostro bianco.

Con una spesa per il secondo di circa 3 euro, ecco raggiunto il nostro obiettivo. I prezzi possono variare leggermente in base alla tipologia e al luogo di vendita. Ma rappresentano una soglia verosimile per la grande distribuzione. D’altronde il risparmio e l’economia familiare potrebbero passare anche per scelte consapevoli sull’alimentazione, senza però l’obbligo di dover rinunciare a nulla.

Se poi volessimo concludere con un dolce, allora aggiungendo farina, zucchero e una noce di burro, si potrebbe presentare un piatto tipico della tradizione dolciaria altoatesina, il kaisershmarren. Si tratta di un’omelette dolce che fece addirittura innamorare un Kaiser. Consigliato allora sarebbe l’abbinamento con una marmellata ai mirtilli.