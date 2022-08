Molti non amano prenotare le vacanze con largo anticipo e aspettano gli ultimi giorni per trovare offerte last minute. La maggior parte degli italiani va in ferie tra agosto e settembre. Come sappiamo, però, questi sono i mesi di punta della stagione estiva, periodo in cui i prezzi salgono molto. Fortunatamente, l’allentarsi delle restrizioni ci permette di spostarci più liberamente alla ricerca di destinazioni fuori dal nostro Paese. Fuori dall’Italia ci sono mete stupende da scegliere per trascorrere delle vacanze da sogno senza spendere una fortuna. Oggi suggeriremo un posto che si trova poco distante da noi, ma che ci regalerà un’esperienza unica e indimenticabile.

La più grande delle Cicladi

A poco più di 2 ore dall’Italia, nell’Arcipelago delle Cicladi si trova Naxos, anche detta Nasso. Quest’isola, che sorge nel cuore del Mare Egeo, è in grado di accontentare ogni tipo di viaggiatore. Qui troveremo un mare da sogno, spiagge magnifiche e acque trasparenti in cui immergerci, ma anche montagne e siti archeologici da non perdere. A Naxos ci sono anche villaggi suggestivi ed altri imperdibili punti di interesse che potranno rendere la nostra vacanza davvero speciale.

Spendere poco ad agosto e settembre in quest’isola vicino all’Italia

Non appena arrivati sull’isola vedremo la Chora di Naxos. Qui si trova la Portara, un frammento del Tempio di Apollo nonché simbolo dell’isola. Questa località affascinante è disseminata di taverne, negozi tipici e locali. Il quartiere più suggestivo è il Kastro, caratterizzato da vie strette e ripide da percorrere per una passeggiata rilassante.

Naxos è ricca di tesori archeologici. Uno dei siti principali è il Tempio di Demetra, edificato intorno al sesto secolo a.C. È fatto di marmo bianco e si trova nel villaggio di Ano Sangri, nella parte meridionale dell’isola. Il tempio è circondato da campi coltivati e colline verdi e, dopo aver parcheggiato, potremo raggiungerlo percorrendo un sentiero per 5 minuti. Potremo visitare il tempio gratuitamente.

Apeiranthos e le spiagge dell’isola

Un altro punto d’interesse dell’isola è l’incantevole villaggio di Apeiranthos. Conosciuto anche come “il villaggio di marmo”, questo luogo si trova nella zona montuosa dell’isola. Ad Apeiranthos potremo vedere piazze ed archi in marmo bianco intervallati da abitazioni e rovine.

Chi sceglie Naxos lo fa anche per i 90 chilometri di spiagge incantevoli che l’isola possiede. Sembrerà di essere ai Caraibi perché le acque sono davvero cristalline e trasparenti, le spiagge sabbiose e i fondali bassi.

Tra le spiagge della Chora c’è Agios Georgios, molto grande e perfetta per chi va in vacanza in famiglia. Il fondale degrada dolcemente e la spiaggia si raggiunge comodamente dalla Chora. Sulla costa occidentale troviamo la spiaggia di Agios Prokopios, una caletta di sabbia finissima e dorata che possiamo raggiungere dalla Chora in pochi minuti. Infine, sulla costa meridionale c’è Panormos. Questo piccolo paradiso terrestre è una vera oasi di tranquillità circondata dalla macchia mediterranea.

Perché sceglierla

Spendere poco ad agosto e settembre in quest’isola è possibile, perché possiamo trovare strutture a partire da 40 euro per notte anche vicine alla spiaggia. Con un pizzico di fortuna e di flessibilità, troveremo voli a partire da 200 euro a persona. Consigliamo di volare verso Atene e spostarsi con il traghetto per risparmiare.

Lettura consigliata

Ferragosto last minute in Puglia per spendere poco al mare