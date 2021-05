Quando si parla di dieta si pensa subito ad eliminare drasticamente i carboidrati, primi tra tutti pane e pasta. Quest’ultima è stata per anni oggetto di critiche da parte di chi la riteneva la nemica per eccellenza della linea perfetta. Demonizzata a lungo, negli ultimi tempi sembra che la pasta stia finalmente riacquistando la stima perduta per varie e importati ragioni.

In primo luogo, si è scoperto che la pasta aiuta a combattere l’ansia e lo stress, come ben specificato in questo articolo. Grazie alla sua capacità di stimolare l’assorbimento di triptofano, il carboidrato per eccellenza favorisce la produzione di melatonina e serotonina, considerati gli ormoni del buonumore.

Inoltre, per quanto riguarda la dieta, gli esperti di nutrizione suggeriscono di non eliminarla del tutto dal nostro regime alimentare. Infatti, i carboidrati svolgono importanti funzioni all’interno del nostro organismo ed è per questo che si sconsiglia di abolirne il consumo.

Pasta sì o pasta no?

Eccoci, quindi, davanti alla fatidica domanda: possiamo mangiare la pasta anche se stiamo seguendo una dieta ipocalorica? Bene, alla luce di quanto detto finora, non possiamo che rispondere di sì, basta non eccedere nelle quantità.

Fatta questa premessa, gli esperti di cucina ci suggeriscono un primo piatto delizioso e nutriente ma anche alleato del benessere fisico. Vediamo dunque la ricetta con speck, ricotta e un ingrediente segreto per queste linguine da leccarsi letteralmente i baffi, calcolando gli ingredienti per quattro persone. Prepararla sarà semplicissimo e impiegheremo non più di 20 minuti, cottura della pasta compresa.

Speck, ricotta e ingrediente segreto per queste linguine da leccarsi letteralmente i baffi

Ecco di cosa abbiamo bisogno:

a) 350 gr di linguine;

b) 350 gr di ricotta;

c) 200 gr di speck;

d) una spolverata di parmigiano;

e) noce moscata da grattugiare q.b. (il nostro ingrediente segreto);

f) olio, sale e pepe nero q.b.

Per prima cosa facciamo bollire l’acqua della pasta e nel frattempo pensiamo al condimento. In una padella a parte rosoliamo lo speck con un filo d’olio e occupiamoci della ricotta. Versiamola all’interno di una ciotola insieme al parmigiano e aggiungiamo un po’ d’acqua di cottura della pasta. Mescoliamo per bene e trasferiamo il tutto nella padella insieme allo speck. Lasciamo cuocere per pochi minuti, scoliamo la pasta e aggiungiamola al condimento. A questo punto grattugiamo la noce moscata e cospargiamo un po’ di pepe nero. Il primo piatto è pronto da servire e soprattutto da gustare per un pranzo in famiglia o con gli amici.