Alcune verdure sono fatte per essere comfort food. Le cuciniamo in mille modi diversi e il risultato al palato è sempre lo stesso, una coccola speciale. Le melanzane ad esempio, possono essere fatte al forno, fritte o in umido, ma ciò non cambierà il loro scopo principale e la loro composizione.

Le melanzane sono appunto una verdura che si presta molto a quest’operazione. Queste speciali melanzane pasticciate ne sono la prova.

Parliamo di un piatto unico che può essere servito al posto della classica lasagna nel pranzo della domenica.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

La mancanza della frittura lo rende un piatto sano e leggero.

Ingredienti

4 melanzane lunghe;

1 pomodoro maturo;

1 uovo intero;

50 gr di parmigiano grattugiato;

1 cucchiaio di capperi sotto sale;

pangrattato integrale;

1 spicchio di aglio;

1 ciuffo di prezzemolo;

foglie di basilico;

origano;

olio d’oliva;

sale;

pepe.

Speciali melanzane pasticciate

Per prima cosa dobbiamo pulire per bene le melanzane. Laviamole sotto l’acqua corrente, asciughiamole, tagliamole a metà per il lato della lunghezza. Prepariamo una pentola piena di acqua salata e portiamola a bollore. Quando bolle, tuffiamoci dentro le melanzane e scottiamole per massimo cinque minuti, dovranno rimanere belle croccanti.

Lasciamole raffreddare su di un piatto da portata, strizziamole e togliamo la loro polpa con l’aiuto di un cucchiaino, mettendo la polpa da parte in una ciotola.

Nella ciotola con la polpa di melanzana, aggiungiamo il prezzemolo tritato, il basilico sminuzzato, l’origano, i capperi sciacquati dal sale e tritati, il pomodoro tagliato a pezzetti, l’uovo, il parmigiano e un po’ del pangrattato.

Amalgamiamo il tutto con l’aiuto di un cucchiaio di legno, stando bene attenti a incorporare tutti gli ingredienti tra di loro.

Prendiamo una leccarda da forno rivestita di carta e adagiamoci sopra i gusci di melanzana.

Riempiamo i gusci con il composto, spolverizziamo la superficie con il pangrattato rimanente e mettiamo in forno, a 180° giusto il tempo di far gratinare la superficie.

Serviamo le nostre melanzane ben calde, magari aggiungendo una spolverata di pepe.