Dopo l’impatto catastrofico della pandemia sull’economia mondiale e la forte contrazione dei mesi scorsi, i nostri indicatori predittivi continuano a valutare una curva in crescita e un ulteriore aumento della domanda. Nel corso del 2021 si attende un PIL positivo per le principali economie. Se aumenterà la domanda quindi, i consumi riceveranno benefici, e per questo motivo dovrebbero aumentare fin da subito anche i prezzi di molte materie prime. Questo, si sta già verificando già da minimi di marzo dello scorso anno e a parer nostro “il fenomeno” è destinato a continuare. Negli anni precedenti più volte abbiamo studiato il possibile bull market in corso per questa materia prima. Oggi, torniamo sull’argomento perchè a parere del nostro Ufficio Studi c’è spazio per una crescita in pochi anni fino a 120 per il cotone.

La materia prima ha chiuso l’ultimo giorno di contrattazione a 82,74 dollari. Da inizio anno ha segnato il minimo a 78,25 ed il massimo a 84,89. Nel 2020 invece, il minimo a 49,69 ed il massimo a 78,39.

Cosa attendere da ora in poi?

Le nostre previsioni per l’anno 2021 sono le seguenti:

area di minimo attesa 65,76/72,89

area di massimo attesa 84,56/100,01

Spazio per una crescita in pochi anni fino a 120 per il cotone

La probabilità che il minimo annuale sia stato già segnato è di circa il 75%. Il livello da monitorare per i prossimi 3 mesi è 79,75. Solo un ritorno sotto questo livello potrebbe far rivedere la nostra view rialzista. Al momento, fino a quando 79,75 reggerà al rialzo, riteniamo che sia in corso un rialzo che dovrebbe portare nei prossimi 6/9 mesi verso area 84,56/100,01.

La strategia di investimento consigliata

Per chi ha delle posizioni in corso, lo stop loss di medio lungo termine va inserito a 79,74. Chi vuole comprare adesso la materia prima, deve inserire lo stesso livello come stop loss e mantenere per gli obiettivi indicati. Riteniamo che sia molto probabile che entro un paio di anni da adesso, verrà raggiunto il livello di 120. Il nostro consiglio operativo è di comprare a mercato.