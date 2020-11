Un piatto semplice, ricco di sostanze nutritive, ottimo per i bambini e per gli adulti, che può mettere tutti d’accordo a tavola. Una ricetta da provare, per questa stagione autunnale, che ci invita a riscoprire i sapori genuini della terra. Facciamo spazio in tavola a questa deliziosa ricetta vegetariana incredibilmente nutriente ed economica.

Una ricetta gustosa, crema di ceci con inserti di zucca fritta

Affonda le sue radici nella tradizione contadina del centro Italia la zucca fritta alla crema di ceci. Rappresenta un piatto semplice e veloce da preparare di una bontà eccezionale, con valori nutrizionali elevati e benefici per bambini e adulti. Ecco come si prepara la zucca fritta.

Ingredienti 4 persone

500 gr di zucca gialla già pulita;

sale;

1 pizzico di pepe;

rosmarino secco;

paprika dolce;

origano;

olio di oliva.

Preparazione della zucca

Preparare la zucca a tocchetti minimo di 1 cm. Si mettono in forno a una temperatura di 80 gradi già preriscaldato per asciugarli per 45 minuti e si lasciano raffreddare. Si prepara il sale con le erbe aromatiche che si amano. Se sono solo adulti si può prevedere anche senape e origano. Si friggono i tocchetti di zucca velocemente e si lasciano asciugare in carta assorbente da cucina. Spazio in tavola a questa deliziosa ricetta vegetariana incredibilmente nutriente ed economica, ovvero la crema di ceci.

Ingredienti crema ceci

4 barattoli ceci biologici da 250 gr;

olio evo;

sale q.b.

Preparazione

I ceci biologici in barattolo hanno un ottimo gusto, non contengono sostanze dannose e sono precotti. Si possono frullare subito per farne una crema o attendere che li diventino in cottura. Ai ceci verso fine cottura si aggiunge del sale e dell’olio extra vergine di oliva. In un piatto fondo si mette come base la crema di ceci e al di sopra i tocchetti di zucca fritta. Si sparge leggermente il sale alle erbe aromatiche. Un piatto di bontà assoluta.