I funghi sono una vera e propria miniera d’oro di vitamine, soprattutto del gruppo B. Queste contribuiscono concretamente all’attivazione metabolica e allo smaltimento di grassi, zuccheri e tossine. Recenti studi nel campo dell’alimentazione, hanno stabilito che, nella giusta misura, si possono mangiare anche in discreta quantità. Anzi, a testimonianza della loro azione benefica, sono stati inseriti in moltissime diete dimagranti. I funghi infatti non contengono grassi e hanno poche calorie. A ciò si aggiunga che, essendo ricchi di minerali e sostanze antiossidanti, formano uno scudo in grado di sviluppare e migliorare il nostro sistema immunitario. Il caso di dire quindi: spazio ai funghi, salutari e gustosi

Fonti di vitamina D

Il nostro corpo ha assolutamente bisogno della vitamina D per il sostegno delle ossa e dei denti. Grazie infatti alla sua preziosa collaborazione con la “collega” C, il calcio si deposita nelle ossa e qui sviluppa la sua funzione edificatrice. La fonte principale naturale di vitamina D per l’uomo e il sole, ma ci sono pochi e preziosi alimenti come i funghi, in grado riportarne in dote. i funghi che vengono coltivati all’aperto e al sole, sono quelli che hanno maggiore concentrazione di vitamina D. Tra questi, i cosiddetti gallinacci. Sulle nostre tavole quindi sia dato spazio ai funghi, salutari e gustosi

Regolatori del colesterolo

Il beta-glucano è una fibra tipica dei funghi e possiede l’importante virtù di incrementare il metabolismo, favorendo l’espulsione delle tossine. Alcuni studi scientifici hanno dimostrato che l’assunzione costante di funghi contribuisce ad abbassare il colesterolo. Questa funzione infatti riduce il livello di trigliceridi nel sangue. Al contrario i soggetti che non si alimentano di funghi tendono ad avere più difficoltà nel controllo dei livelli di colesterolo. Consigliabile quindi, grazie anche al loro sapore, consumali frequentemente.

Vitamina B, un aiuto per l’uomo

Ma la funzione più importante che svolgono i funghi nel nostro organismo, viene dalla loro ricchezza di vitamine del gruppo B. Grazie infatti soprattutto alla B2, le calorie assunte nei cibi vengono convertite in energia. Questa funzione consente anche al fisico, sempre attraverso la vitamina B, di impossessarsi delle vitamine introdotte, altrimenti disperse. Ma, a trarre beneficio dai funghi, anche il sistema nervoso e la pelle. In uno studio alimentare condotto nel 2017, i pazienti che si alimentavano con i funghi, risultavano meno stressati e con la pelle più in salute. L’esperimento è servito anche a confermare che i funghi, per le virtù metaboliche sopracitate, aiutano a dimagrire. Il loro giusto piacevole permette poi di essere consumati sia con le proteine che con i carboidrati, alternando tutti i nutrienti necessari al nostro corpo.

