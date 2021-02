La crema idratante dovrebbe essere fedele compagna di tutti. Fondamentale prima di andare a dormire, appena alzati, dopo la doccia, nei momenti in cui il viso appare più stressato. Indispensabile per avere sempre una pelle liscia e ben idratata, per sentirci bene con noi stessi.

Ma la nostra non è l’unica pelle a cui la crema idratante fa davvero bene. Sì, perché l’effetto nutriente di queste creme permane anche se applicate altrove, in particolare quando parliamo di bauli e borse in cuoio. Le sue proprietà funzionano anche per la pelletteria. Spalmiamo la crema idratante sui nostri prodotti in pelle e avremo un risultato strabiliante.

La pelletteria deve essere nutrita come fosse la nostra pelle

Ovviamente è inutile applicarla in casi disperati, come borse spellate o peggio. In quel caso solo un pellettiere può salvarci. Ma se la nostra borsa è vecchia, sporca, irrigidita dal tempo, opacizzata, allora la crema idratante può salvarla, regalandole una nuova vita.

Sembra paradossale, ma la pelle della pelletteria ha bisogno di essere idratata e nutrita proprio come la nostra. Come la nostra, va manutenuta. Se ce ne prendiamo cura, di contro, è un prodotto estremamente durevole.

Basti pensare che nel momento in cui venne ritrovato il relitto del Titanic, tra le poche cose rimaste intatte c’erano accessori gli in pelle. Dunque, trattare i nostri zaini, portafogli e quant’altro con prodotti adatti è un’abitudine che dovremmo sempre mantenere.

Spalmiamo la crema idratante sui nostri prodotti in pelle e avremo un risultato strabiliante

Tornando a noi, nel momento in cui recuperiamo dall’armadio o, peggio, dalla cantina un accessorio in pelle rovinato, non disperiamo.

Applichiamo un po’ della nostra crema idratante (quella che teniamo sul comodino) sulla superficie. Dopodiché spalmiamola in modo omogeneo con l’aiuto di un quadrato di carta assorbente.

Il risultato sarà assolutamente strabiliante. La pelle risulterà pulita, morbida e splendente. Provare per credere.

Approfondimento

Per approfondire altri semplici trucchi che garantiscono la pulizia dei nostri indumenti, cliccare qui.