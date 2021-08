Ogni anno secondo la fonte AIRTUM, l’Associazione italiana registri tumori, nel nostro paese si verificano circa 14.000 nuovi casi di melanoma cutaneo. Nella maggior parte tra gli uomini, ma le donne seguono a ruota. Purtroppo, a preoccupare sono i numeri in aumento, addirittura raddoppiati negli ultimi dieci anni. Nella classifica dei tumori della pelle, il melanoma cutaneo occupa la percentuale del 5%. Invece, ecco il tumore che sta aumentando nel nostro Paese colpendo ogni anno migliaia di italiani. Come vedremo in questo articolo della nostra Redazione documentato dai dati dell’AIRC, sono le nostre abitudini spesso a fare la differenza. Ecco perché spalmare la crema solare al proprio partner può salvargli la vita prevenendo questo tumore.

Attenzione all’esposizione solare

Medici e ricercatori concordano sul fatto che uno dei principali pericoli per la contrazione del melanoma cutaneo sia l’eccessiva esposizione ai famosi raggi UVA. Sia che ci mettiamo troppe ore al giorno al sole diretto, sia che abusiamo di lampade e lettini solari, i raggi ultravioletti sono lì pronti a colpirci. Purtroppo, se da un lato prendere il sole fa bene perché ci dona la vitamina D, prenderne troppo altera il DNA della pelle. Ecco allora che per la salute del nostro derma, ricordiamo ancora una volta quanto sia importante utilizzare le creme di protezione solare.

Davvero curiosa poi una ricerca americana, riportata ufficialmente proprio dal sito AIRC in cui, dati alla mano, si evidenzia come sia alta la percentuale dei single colpiti dal melanoma. Potrebbe davvero sembrare un ragionamento alquanto strano, eppure la vicinanza di un partner con i suoi consigli e le sue azioni può rivelarsi la migliore azione preventiva. Quante volte ci sarà infatti capitato di arrivare in spiaggia e sentirci bloccare soprattutto dalle mogli che ci vogliono spalmare il corpo di crema solare. Se fino a oggi la ritenevamo una perdita di tempo, dopo aver letto questa ricerca, ricordiamoci di ringraziare le nostre compagne immolandoci alla causa della crema.

Importante anche a livello informativo

Gli studiosi dell’università di Baltimora hanno anche sottolineato l’importanza nella prevenzione di avere un partner a livello informativo. Non è quindi solo importante che ci sia qualcuno che ci spalma la crema solare, ma che ci sia anche in famiglia chi ci ricorda quanto sia importante la diagnosi preventiva. Lo studio testimonia infatti che la maggiore percentuale di single colpiti dal melanoma cutaneo non avrebbe vicino la persona che sollecita i controlli. Come spesso accade la verità è infatti molto più vicina di quanto si possa pensare.

