Il pompelmo è uno dei frutti più amati dagli italiani. Soprattutto dagli adulti! Il suo gusto amarognolo, infatti, lo penalizza un po’. Per i primi anni della nostra vita gli stiamo alla larga. Ma, quando il nostro palato inizia a cambiare, beh, il pompelmo diventa una vera delizia. Inoltre, si tratta di un frutto che si adatta a un’infinità di ricette. E fa anche molto bene alla nostra salute, dato che contiene vitamina A e C. Ma, quello che in molti non sanno, è che il pompelmo può essere anche una mano santa per la nostra cute. Quindi, spalma sui tuoi capelli questo frutto e li vedrai rinascere!

Ecco perché il pompelmo fa bene ai nostri capelli

Perché il pompelmo può aiutarci nella cura dei capelli? Parlando del pompelmo rosa, si tratta di un frutto molto utile per questo scopo. Se avete i capelli fragili o grassi, ad esempio, questo è il rimedio giusto per voi.

Utilizzandolo come un tonico naturale, i capelli saranno più forti e resistenti. Inoltre, appariranno anche notevolmente luminosi e morbidi! Perciò, spalma sui tuoi capelli questo frutto e li vedrai rinascere! Ora, vediamo cosa dobbiamo fare esattamente per applicarlo nel modo giusto.

Ecco come realizzare questa maschera fai da te

Per realizzare questo rimedio naturale, ecco tutto ciò di cui hai bisogno. Per prima cosa, procurati 50 grammi di succo di pompelmo rosa. Inoltre, assicurati di avere 50 grammi di farina di frumento e 10 grammi di yogurt naturale. Mescola gli ingredienti fino a ottenere un composto denso e cremoso. Ora, lavati i capelli come fai di solito. Appena avrai eseguito il risciacquo, spalma questa maschera fatta in casa sui capelli ancora bagnati. Lascia agire per una decina di minuti e risciacqua il tutto con acqua tiepida.

Non solo i tuoi capelli saranno luminosi e più forti, ma anche profumatissimi! L’odore del pompelmo, infatti, è inconfondibile!