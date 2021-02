Gli spaghetti integrali con crema di avocado e ceci croccanti sono un primo piatto gustoso e sano, ma allo stesso tempo rispettoso dei gusti vegani. Dal sapore fresco e vivace, saranno di ottima compagnia per un pranzo con amici o familiari, ma anche per stupire la dolce metà con una cenetta romantica.

Vediamo allora con gli Esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa come si prepara questo delizioso primo piatto.

Ingredienti esotici e nostrani

Gli ingredienti degli spaghetti sono pochi e facilmente reperibili al supermercato. Ecco quelli per quattro persone:

a) 320 grammi di spaghetti integrali;

b) 460 grammi di avocado;

c) 30 grammi di succo di lime;

d) 20 grammi di olio di oliva;

e) 8 grammi di erba cipollina;

f) un pizzico di sale fino.

Ecco invece le dosi per tostare i ceci:

a) 250 grammi di ceci di Arezzo lessati;

b) 10 grammi di farina 00;

c) 10 grammi di olio di oliva;

d) sale fino e pepe rosa, quanto basta.

Una cascata di croccantezza

Iniziamo ponendo i legumi tipici di Arezzo in una ciotola con la farina. Mescoliamo e mettiamo il tutto in una teglia con carta da forno.

Cuociamo poi in forno per venti minuti a 170 gradi. È molto importante non tirarli fuori finché non avranno acquisito la croccantezza e doratura necessaria a donare sapore e spessore in più a questo allegro primo piatto, gli spaghetti vegani integrali con crema di avocado e ceci croccanti.

Una volta cotti, passiamo al macinacaffè e condiamo con olio, sale, pepe rosa macinato e scorza di lime.

Il mix di avocado e lime dona freschezza ed esoticità

Dopo aver messo a cuocere la pasta, pensiamo ora alla crema di avocado. Tagliamo con un coltello il frutto a metà per il lungo, togliamo il nocciolo e raccogliamo la polpa con un cucchiaino.

La versiamo poi in una ciotola e condiamo con olio e sale. Aggiungiamo, quindi, il succo del lime nel contenitore con l’avocado e frulliamo il tutto per ottenere un composto fino ed omogeneo. Tagliamo, infine, l’erba cipollina con una forbice e la spargiamo sul composto.

Spaghetti vegani integrali con crema di avocado e ceci croccanti

Come ultimo passaggio scoliamo gli spaghetti cotti al dente, li mantechiamo con la crema di avocado e decoriamo con la granella di ceci croccanti.

Saremo ora pronti a stupire gli ospiti con i nostri spaghetti integrali, rallegrati da un colore primaverile e da un sapore vivace e croccante.