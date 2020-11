Le video guide di PdB



Quante volte vogliamo preparare il pranzo o la cena velocemente senza però rinunciare al gusto? Ormai non si contano più sulle dita delle mani. Molte ricette promettono un gusto straordinario, ma appena si guardano i tempi di preparazione si sbianca e si lascia perdere.

Con il primo piatto proposto oggi dagli Esperti di cucina di ProiezionidiBorsa sarà possibile portare in tavola in pochissimi minuti un primo dal sapore invidiabile. Gli ingredienti principali sono semplicissimi: panna, salsiccia e zucchine, per un sugo bianco avvolgente e gustoso. Vediamo quindi come preparare gli spaghetti salsiccia e zucchine per un primo pronto in 10 minuti.

Ingredienti

Per preparare un primo piatto per 4 persone ci serviranno:

400 grammi di spaghetti;

125 ml di panna da cucina;

50 grammi di salsiccia;

1 zucchino medio;

1 cipolla piccola;

olio extravergine d’oliva q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.

Nel caso di intolleranze al lattosio è possibile sostituire la panna da cucina classica con le alternative di soia o di riso. Tra questi, per questa ricetta, si consiglia la panna di soia.

Procedimento

Per velocizzare il procedimento, iniziare mettendo l’acqua per la pasta a scaldare. Non gettare ancora il sale nell’acqua, ma coprirla con un coperchio. Quando l’acqua inizia a bollire, gettare una manciata di sale grosso e aspettare che riprenda il bollore. Quindi buttare gli spaghetti, che cuoceranno in 10 minuti circa.

Mentre l’acqua si scalda, lavare lo zucchino e tagliarlo a rondelle sottili. Per questa operazione è consigliato utilizzare una mandolina, che renderà il tutto più facile e veloce. Tagliare finemente la cipolla, se possibile con la mezzaluna (o lunetta). Prendere una padella con un filo d’olio e metterla a scaldare sul fuoco, quindi versare la cipolla e far soffriggere. Aggiungere gli zucchini e mescolare.

Tritare finemente la salsiccia e aggiungerla agli zucchini in padella. Mettere anche un pizzico di sale e un pizzico di pepe. Lasciar cuocere mescolando regolarmente. Quando zucchini e salsiccia saranno cotti, spegnere il fuoco e lasciar coperto con un coperchio. A metà cottura della pasta, versare nella padella la panna da cucina, mescolare ed eventualmente aggiustare con sale e pepe. Scolare la pasta e aggiungere il sugo. Ecco pronti gli spaghetti salsiccia e zucchine per un primo pronto in 10 minuti!