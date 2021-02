Prendiamo probabilmente il tipo di pasta più amata nel mondo: gli spaghetti. Aggiungiamoci due prodotti tra i più genuini e salutari di madre natura: mele e cipolle. Uniamoli in un piatto unico dagli incredibili benefici per il nostro organismo. Spaghetti mele e cipolle una ricetta insolita ma salutare, ricca di gusto, fibre e vitamine. Un piatto che abbiamo personalmente provato durante un’esperienza tra le magnifiche Dolomiti venete. Come immagazzinare tante vitamine e tanto calcio in un colpo solo. Vediamo la ricetta coi nostri Esperti di cucina.

Come preparare gli spaghetti con mele e cipolle

Ecco gli ingredienti per cucinare spaghetti mele e cipolle una ricetta insolita ma salutare:

400 grammi di spaghetti o comunque di pasta lunga;

quattro mele, di qualità a nostra scelta per determinare dolcezza o acidità;

una cipolla bianca e una rossa;

una noce abbondante di burro;

sale e pepe;

olio extravergine di oliva;

brodo possibilmente vegetale;

formaggio grattugiato.

È una ricetta anche particolarmente economica, veloce, che potremmo addirittura preparare con degli ingredienti già presenti in casa. Se avessimo la possibilità di avere ingredienti di campo o a chilometri zero, il gusto sarebbe ancora più deciso e naturale.

La preparazione

partiamo magari dalla comodità di avere a disposizione del brodo vegetale già pronto, oppure, se ne abbiamo voglia, prepariamolo con la verdura fresca;

tagliamo a fettine sottili le cipolle e creiamo il soffritto, utilizzando sia l’olio extravergine, che un filo di burro. Dosiamo di sale e mettiamo una puntina di pepe;

allo stesso modo, tagliamo a fettine le mele e inseriamole nel soffritto, utilizzando il brodo per mantenere morbido il nostro sugo. Fondamentale sarà arrivare ad ammorbidire le mele, senza bruciare il soffritto. Consigliamo pertanto di mantenere il fuoco sempre basso;

mettiamo a bollire la pasta, scoliamola al dente, e versiamola in una pentola bassa, nella quale la faremo saltare assieme al sugo di mele e cipolle;

serviamo a tavola spolverando di formaggio grattugiato, possibilmente parmigiano o padano.

Agli amanti delle mele, suggeriamo la lettura della ricetta della torta ciambella con anche il succo d’arancia. Un pieno di energia naturale.

