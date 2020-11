Cosa cucinare dal buon sapore e impiegare pochi minuti per prepararlo? Oggi proponiamo ai nostri Lettori un piatto di pasta semplice ma davvero gustoso.

Gli spaghetti alla crema di tonno è un primo piatto gustoso e facile da preparare anche all’ultimo minuto. È ideale per chi ha poco tempo da dedicare alla cucina, ma che vuole mangiare un primo piatto davvero gustoso.

La preparazione richiede pochi ingredienti, facili da reperire e che in genere si hanno in frigorifero.

È un piatto ideale anche per organizzare una cena in famiglia o una spaghettata con amici o parenti.

Ecco gli spaghetti alla crema di tonno, facili, veloci e pronti in cinque minuti

Ingredienti per 4 persone

300 g. di spaghetti;

200 g. di ricotta;

160 g. di tonno sott’olio sgocciolato;

sale e pepe.

Procedimento

Mettere sul fuoco la pentola con abbondante acqua e cuocere gli spaghetti.

Si può cuocere, ovviamente, anche qualsiasi altro tipo di pasta.

Nel frattempo mettere nel mixer il tonno sgocciolato, la ricotta, il sale, il pepe e frullare il tutto ottenendo una soffice crema. Per renderla più liquida, aggiungere due o tre cucchiai di acqua di cottura della pasta.

Scolare gli spaghetti al dente, versarli nella pentola, e condirli con la crema di tonno e ricotta. Accendere nuovamente il fuoco e mantecare il tutto a fiamma bassissima. Servire con un trito di prezzemolo, se di gradisce.

Gli spaghetti alla crema di tonno, facili, veloci e pronti in cinque minuti, possono essere serviti, per renderli ancora più ricchi, con capperi, olive e qualche pomodorino.

Se non piace, la ricotta può essere sostituita con il Philadelphia, la panna, la robiola o con un altro tipo di formaggio cremoso.

Questa crema è ottima anche da preparare in anticipo e da gustare fredda, perfetta in tutte le stagioni dell’anno.

Per un gusto più saporito, si può aggiungere nel mixer qualche filetto di acciughe sott’olio.

Buon appetito!