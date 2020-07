Sottovalutazione del 55 % ma non è ancora il momento di comprare. Di quale titolo parliamo?

Secondo l’unico analista che copre il titolo il consenso su Pierrel è Buy, comprare subito, con una sottovalutazione del 55%. L’entità della sottovalutazione è confermata dal confronto tra il fair value calcolato con il metodo del discounted cash flow e le quotazioni attuali. In questo caso, infatti, il titolo risulta essere sottovalutato del 40% circa.

Gli analisti del nostro centro studi si sono chiesti se l’analisi grafica e previsionale conferma l’indicazione comprare subito con sottovalutazione di oltre il 40%.

Analisi grafica e previsionale sul titolo Pierrel

Pierrel (MIL:PRL) ha chiuso la seduta del 9 luglio in rialzo del 0,94% rispetto alla seduta precedente a quota 0,161€.

Time frame giornaliero

La proiezione in corso è ribassista, ma non riesce a decollare. Come si vede dalla figura seguente, infatti, le quotazioni sono attaccate al primo ostacolo lungo il percorso che porta al I° obiettivo di prezzo in area 0,14703€. Una chiusura giornaliera superiore a 0,161138€, quindi, farebbe invertire al rialzo la tendenza in corso.

Qualora, invece, si dovesse proseguire al ribasso la massima estensione si trova in area 0,1€.

Si consiglia, quindi, di attendere o la rottura in chiusura di giornata di area 0,161138€ oppure il raggiungimento e tenuta di area 0,14703€.

Sottovalutazione del 55 % ma non è ancora il momento di comprare. Analisi sul time frame settimanale

Sul settimanale la tendenza in corso è rialzista, ma nelle ultime settimane sta stentando a decollare. Diventa molto probabile, quindi, un ritracciamento fino all’importantissimo supporto in area 0,14835€ da cui potrebbe ripartire il rialzo. Da notare che questo livello è molto vicino a quello individuato sul time frame giornaliero in area 0,14703€

La conclusione del nostro Ufficio Analisi quindi è molto chiara: nel breve è molto probabile un ritracciamento fino in area 0,147€/0,148€. Comprare a questi livelli potrebbe essere un affare purché si rispetti lo stop in chiusura di seduta.

