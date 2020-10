Per Dominion Hosting Holding c’è una sottovalutazione del 30,9% e forti prospettive di crescita, cosa fare con questo titolo azionario che è cresciuto del 138,1% nell’ultimo anno?

Come vedremo nella sezione relativa all’analisi grafica e previsionale le quotazioni si trovano in prossimità di importanti resistenze che potrebbero sconsigliare l’acquisto immediato. Tuttavia il titolo presenta interessanti prospettive di crescita.

Dal punto di vista dei fondamentali Dominion Hosting Holding è sottovalutato del 30,9% se si confrontano le attuali quotazioni con il suo fair value calcolato con il metodo del discounted cash flow. Inoltre i ricavi sono attesi crescere del 31,5% all’anno per i prossimi 3 anni.

Il vero problema di un investimento su questo titolo azionario è la sua piccola capitalizzazione che nel momento in cui scriviamo ammonta a 18,6 milioni di euro. Assumendo gli scambi medi giornalieri degli ultimi tre mesi, vediamo che il controvalore giornaliero ammonta a circa 75.000 euro. Un valore molto basso che espone il titolo a forti oscillazioni. Una “caratteristica” non adatta a chi voglia realizzare un investimento di lungo periodo.

Sottovalutazione del 30,9% e forti prospettive di crescita, cosa fare con questo titolo azionario che è cresciuto del 138,1% nell’ultimo anno? Il parere dell’analisi grafica e previsionale

Dominion Hosting Holding (MIL:DHH) ha chiuso la seduta del 9 ottobre a quota 12,6 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Sia sul settimanale che sul mensile la proiezione in corso è rialzista. Inoltre i livelli chiave sui due time frame sono praticamente identici. Per questo motivo ci concentriamo sul settimanale.

Le quotazioni hanno raggiunto il II obiettivo di prezzo in area 14 euro e questo ha provocato un ritracciamento delle quotazioni che fino in area 11,2 euro non desterebbe alcuna preoccupazione. Una chiusura settimanale inferiore a questo livello, invece, dovrebbe far suonare i campanelli di allarme, mentre solo una chiusura settimanale inferiore a 9,35 euro farebbe invertire al ribasso la tendenza di lungo periodo.

Nell’ipotesi in cui la proiezione rialzista dovesse raggiungere la sua massima estensione, le quotazioni di Dominion Hosting Holding andrebbero incontro a un rialzo del 50% circa dai livelli attuali.

Time frame settimanale

Time frame mensile

