Sostituire il cassetto delle medicine con un unico frutto, il kiwi.

Esiste un frutto, che da solo, potrebbe pretendere la palma di migliore difensore del nostro organismo. Entra di sicuro in una classifica da “pallone d’oro” della sua categoria, puntando al podio, e forse anche alla vittoria finale. Talmente benefico da poter sostituire il cassetto delle medicine con un unico frutto, il kiwi. Originario dell’emisfero australe, circa una trentina d’anni fa è stato importato e coltivato con successo anche nel nostro paese. Ricchissimo di vitamine e di fibre, questo frutto, selvatico di aspetto, ma nobile di contenuto, è un potente alleato contro ogni male.

Combatte la stitichezza

Quando si fece conoscere per la prima volta nel nostro paese, il kiwi, venne immediatamente adottato come frutto benefico anti-stitichezza. Il suo alto contenuto di fibre, infatti, lo rende adatto a combattere la stipsi. Favorendo il transito intestinale, l’assunzione quotidiana di un paio di frutti almeno, permette di regolare la funzione di espulsione delle feci. Col kiwi si può dire addio alle purghe e ai lassativi!

Protettore della vista

Chi lavora per molte ore davanti al computer, dovrebbe letteralmente essere un divoratore di kiwi. Questo frutto, al pari delle carote, contiene infatti la luteina, sostanza che proviene le malattie oculari. Non solo, perché essendo ricco di antiossidanti, costruisce un castello di difese immunitarie, in grado di proteggere la vista nella sua funzione basilare.

Ricchissimo di vitamine

Soprattutto d’inverno si potrebbe veramente sostituire il cassetto delle medicine con un unico frutto, il kiwi. Contenendo infatti più del doppio della vitamina C degli agrumi, permette al nostro corpo di creare le difese immunitarie contro i mali di stagione: influenza, raffreddore, tosse e mal di gola. Ma possiede anche le vitamine B ed E, capaci di combattere i radicali liberi e garantire la funzione antiossidante. Il kiwi è quindi in grado di prevenire l’invecchiamento cellulare e le malattie degenerative come L’Alzheimer e il Parkinson. Possiede anche contenuti importanti di magnesio, potassio e rame, fondamentali per mantenere il tono muscolare prima e dopo le prestazioni sportive. Minerali in grado di donare equilibrio anche al sistema nervoso e permettere il recupero mentale da stress e fatica.

