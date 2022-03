Sostituiamo il sale con 3 alternative poco note e utili per insaporire gli alimenti, combattere l’ipertensione e sgonfiare l’organismo

Chi cucina sa bene come un poco di sale possa far rinascere un piatto, che si presentava senza gusto. Tuttavia, è anche vero che al sale ci si abitua e ci fa perdere il sapore naturale dei cibi. Ma, sapore a parte, usare poco sale fa anche bene alla salute. Oltretutto le alternative non mancano e perciò ne presenteremo alcune valide.

Un altro alimento che si può sostituire è il sale. Vediamo come rimpiazzare questo celebre insaporitore di cibi e sostituiamo il sale con 3 alternative poco note. A volte lo si mette da parte soprattutto se si soffre di ritenzione idrica e ipertensione. È noto che il sodio, contenuto nel sale, fa aumentare la pressione e trattiene i liquidi nel corpo. Non a caso le persone che smettono di assumere sale, cominciano anche a sgonfiarsi un po’. Ecco allora come sostituirlo.

Il gomasio

Per chi non conosce questo alimento, si tratta di un sostituto valido del sale. Il gomasio è composto dal 5% di sale marino e per il resto da grani di sesamo pestati. Ha il vantaggio di avere una scarsa presenza di sale e di essere assorbito facilmente dalle pietanze, accoppiato com’è al sesamo.

In commercio si trovano delle misture di varie erbe aromatiche. Sono appositamente selezionate per sostituire il sale e dare quasi lo stesso gusto. Si presentano come un’alternativa molto valida per chi vuole eliminare completamente il sale. Inoltre, trattandosi di erbe aromatiche, fanno anche bene alla salute.

Il sale di sedano

Forse non tutti conoscono questo preparato particolarmente utile a dare sapore agli alimenti. Si può trovare al supermercato ma è facile prepararlo anche in casa. Basta essiccare al forno la parte scura del sedano, senza foglie. Si taglia a pezzetti e si mette in forno. Una volta essiccato, si pesta per ridurlo in piccoli granelli. Poiché è un sale delicato di sapore, a volte si aggiunge una piccola quantità di sale, come si fa per il gomasio.

Queste 3 alternative poco note possono sostituire il sale e aiutarci a combattere l’ipertensione e la ritenzione idrica.