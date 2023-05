Sostituiamo il caffè del mattino con questa bevanda energetica che amano tanto Papa Francesco e Jovanotti

Cos’hanno in comune due personaggi così diversi come Papa Francesco e Jovanotti? All’apparenza sembrerebbe nulla, ma nella realtà non è così. Innanzitutto l’amore per il Sudamerica. Bergoglio è argentino, mentre Lorenzo lo ha scelto come meta dei suoi due viaggi in bicicletta, perfettamente descritti da due docuserie di successo su RaiPlay. Proprio da qui arriva la bevanda che fa parte del loro quotidiano da moltissimi anni. Ecco di cosa si tratta.

Aracataca di Jovanotti è uno dei programmi di punta di RaiPlay in questa primavera. Nato sulla scia del primo viaggio, appena prima che scoppiasse il Covid, quando Jovanotti percorse in bicicletta gran parte dell’Argentina e del Cile girando un documentario chiamato “Non voglio cambiare pianeta”.

In questa seconda esperienza, invece, protagonisti sono i territori di Colombia ed Ecuador. Con la città natale di Garcia Marquez che ha dato il titolo all’intera docuserie. Lorenzo Cherubini è un amante del Sudamerica, con le sue melodie e i suoi suoni che spesso, durante la carriera, sono decisamente entrati nelle sue canzoni.

Cosa unisce Jovanotti a Papa Francesco

Una bevanda energetica, stimolante e con altre numerose proprietà nutritive. Stiamo parlando della yerba mate, l’infuso più famoso del Sudamerica che, da diversi anni, ha ormai preso piede in Europa. Consumata con spirito conviviale, sin dai tempi degli Indios, con la calebassa: una tazza, ricavata da una zucca, all’interno della quale si mettevano le foglie, coprendole poi con acqua bollente. Quindi, con una particolare cannuccia con filtro, chiamata bombilla, si faceva girare, affinché ognuno ne assaggiasse un sorso. Una sorta di rito, che, ancora oggi, esiste nelle comunità andine, e non solo.

Sia Jovanotti che Papa Francesco sono soliti bere il mate in una calebassa oggi moderna, in legno o acciaio, ma con lo stesso sentimento. Il mate, infatti, richiama le origini del Santo Padre, mentre per Lorenzo è un modo di avvicinarsi a quelle terre lontane che tanto lo hanno ispirato.

Sostituiamo il caffè del mattino con questa bevanda energetica, il mate

I benefici del mate sono notevoli. Energizzante e stimolante, tonico e dietetico, può essere consumato anche tre volte al giorno, pur senza calebassa e bombilla. Basta metterne poche foglie in infusione e berlo come fosse una tisana o un tè. Può tranquillamente sostituire il caffè del mattino come accade in gran parte del Sudamerica, essere consumato a metà giornata e, in piccole dosi, anche alla sera dopo cena, come digestivo. Riduce gli effetti del colesterolo e può anche aiutare a dimagrire, anche se non è certo da definirsi bevanda miracolosa in questo senso.

Ha, però, delle controindicazioni, in particolare per le donne in gravidanza e per chi soffre di malattie cardiovascolari, perché potrebbe causare tachicardia e palpitazioni, con i suoi effetti stimolanti. È molto indicata per chi fa sport, sia prima che durante la prestazione, aiutando a combattere la stanchezza e favorendo la concentrazione. Insomma, sostituiamo il caffè del mattino con questa bevanda energetica, la yerba mate, o semplicemente mate. Un infuso energetico e ricco di vitamine che possiamo preparare quotidianamente, anche senza il rito della calebassa, magari addolcendolo con un pizzico di miele. Certo, non saremo come Jovanotti e Papa Francesco, che lo consumano regolarmente con la bombilla, ma i suoi effetti non cambieranno di molto.