I dati del terzo trimestre 2020 hanno mostrato che sostenuto dalle vendite in Cina, Brembo ha ancora molti spazi al rialzo. I dati parlano chiaro. A fronte di vendite in Italia sostanzialmente stabili, di un calo del 15% nel resto dell’Europa, le vendite in Cina (+15,9%) hanno permesso all’azienda bergamasca di tenere anche in presenza di uno scenario economico non proprio favorevole.

Nonostante l’indecisione legata alla forte pandemia ancora in corso, quindi, gli scenari per i futuro sono ancora positivi. D’altra parte nel corso degli anni le quotazioni di Brembo hanno sempre dato soddisfazione agli azionisti facendo meglio del mercato italiano.

Nel breve, però, gli analisti sono prudenti ritenendo che il titolo abbia corso più del dovuto. Ad esempio ha ridotto il giudizio da accumulate a neutral con un prezzo obiettivo medio a 11 euro. Mediamente il giudizio è Hold, mantenere, con un prezzo obiettivo medio che esprime una sopravvalutazione di circa il 10%.

Sostenuto dalle vendite in Cina, Brembo ha ancora molti spazi al rialzo: gli obiettivi dell’analisi grafica

Brembo (MIL:BRE) ha chiuso la seduta del 30 novembre a quota 10,81 euro in ribasso dell’ 1,1% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

La tendenza in corso è rialzista ed è diretta verso gli obiettivi indicati in figura. Tuttavia nei giorni scorsi c’è stato un segnale ribassista dello Swing Indicator che dovrebbe mettere in guarda da possibili discese delle quotazioni. Potremmo, però, parlare di inversione ribassista solo nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 10,01 euro.

Time frame settimanale

La tendenza di medio periodo è saldamente rialzista e non si intravedono segnali di pericolo con le quotazioni dirette verso il II obiettivo di prezzo in area 12 euro. La massima estensione del rialzo, poi, si trova in area 14,47 euro (III obiettivo di prezzo) per un potenziale rialzo del 40%.

Ribassi fino in area 9,67 euro sono possibili purché il supporto resista in chiusura di settimana.

Time frame mensile

La chiusura di novembre ha visto la rottura della resistenza in area 10,66 euro liberando il cammino verso il II obiettivo di prezzo in area 12,84 euro. La massima estensione del rialzo si trova in area 16,24 euro per un potenziale rialzo del 60% dai livelli attuali.

Solo una chiusura mensile inferiore a 9,32 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

Approfondimento

