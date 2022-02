Quando potevamo viaggiare senza confini e senza paure, molti di noi prendevano il treno e andavano. Oggi ci sono mille tariffe e mille offerte. Allora esisteva un abbonamento particolare, che si chiamava “interrail” e permetteva di viaggiare il Mondo in treno. Magari qualcuno dei nostri Lettori l’avrà anche fatto negli anni ’90, quando sembrava che ogni cosa fosse accessibile per chiunque. Prendere il treno senza meta, con gli amici giusti e viaggiare alla scoperta di qualsiasi cosa ci attirasse. L’idea che proponiamo oggi ai nostri Lettori è diversa dal solito. Niente capitali, niente viaggi comuni, ma la scoperta di un luogo unico. Non sembra nemmeno del nostro pianeta. Qui hanno girato anche dei film e, sempre qui, per tanti mesi all’anno non ci si mette nemmeno piede per la coltre di neve che ricopre tutto. Sospesi tra un cielo azzurro intenso e verdi vallate, un luogo che non è un sogno ma realtà.

Il fascino della Repubblica Ceca

Pensi Repubblica Ceca e pronunci Praga. Scontato, anche perché parliamo in assoluto di una delle città più belle del Mondo. “La città dai tetti d’oro” la chiamavano. Ancora oggi, nonostante le difficoltà, è una delle mete più ambite dai turisti. Ma non è Praga la nostra meta, sarebbe troppo scontato. Il suo nome è invece Kladska. E a quasi tutti non dirà nulla.

Sospesi tra un cielo azzurro intenso e verdi vallate ecco una meta europea sconosciuta che sembra di un altro pianeta

Una cittadina questa che all’inizio degli anni 2000 contava ben 60 abitanti. Una vera e propria folla. Qui tutto attorno è una meraviglia di colline, laghi, fiumi e parchi naturali. Nata come riserva di caccia, questa zona è oggi considerata una delle aree protette più belle al Mondo. Per passare da una parte all’altra della valle, niente strade, ma passerelle in legno. Diciamolo subito: qui non deve venire chi cerca le comodità e la vita moderna. Il primo trasmettitore di segnale e la prima antenna telefonica sono a centinaia di chilometri. Qui non ci sono per miglia hotel e piscine. Il cielo è il soffitto e il prato il letto. Kladska potrebbe inserirsi a buon diritto nella classifica dei luoghi con l’aria più pulita della terra.

