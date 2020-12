Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Proiezionidiborsa ha verificato quanto effettivamente emendato ed approvato dalle Commissioni congiunte Bilancio e Finanze del Senato. Tra i vari emendamenti è stata inserita la proroga della sospensione dei mutui fino al 31/12/2021 e Bonus vari. Le Commissioni congiunte sono composte nel pieno rispetto delle opposizioni al fine di rendere democratica la decisione. Pertanto, non dovrebbe essere un problema la successiva discussione in Aula prevista per il 14 dicembre. Le Commissioni hanno approvato anche altre misure di grande impatto per tutti coloro che direttamente e indirettamente hanno avuto danni emergenziali.

Le altre misure emendate: sconti su affitti, Corsi recupero DAD, IRAP al 30 aprile, fondo bollette

Per i proprietari immobiliari che concederanno uno sconto sul canone di locazione è previsto un rimborso del 50% dello sconto. Il tutto fino a 1.200 euro annui in 12 mesi. Si parla, ad ogni modo, di comuni ad alta tensione abitativa e viene istituito in fondo di 50 milioni di euro;

Acconto imposta sui redditi e IRAP slittano al 30 aprile. Anzi l’IRAP si potrà diluire in 4 rate con versamento della prima il 30/04/2020;

Istituzione di un fondo di 5,5 milioni di euro per formazione in presenza destinato a recuperare deficienze formative accumulate con la DAD;

Proposta per l’Istituzione di un fondo bollette da 180 milioni di euro. Destinato a tutte le partite Iva del decreto Ristori e volto a ridurre il costo delle bollette.

Sospensione del pagamento delle rate per i mutui Ipotecari prima casa

Disposta, quindi, la proroga della sospensione dei mutui fino al 31/12/2021 e bonus vari. La norma consentirà di non pagare le rate dei mutui ipotecari prima casa fino al 31/12/2021. L’attuale misura prevede la sospensione fino al 31 marzo. Il fondo che gestisce la misura, “fondo Gasparini”, è stato potenziato fino a 400 milioni di euro. Tra le categorie che possono accedere, si è previsto l’aumento della platea dei beneficiari:

lavoratori autonomi e liberi professionisti il cui fatturato ha subito una riduzione di almeno il 33% rispetto all’anno precedente;

tutti coloro che hanno subito una riduzione di lavoro, o una sospensione, per almeno 30 giorni.

Si attende quindi, l’approvazione in Aula. Probabilmente, anche l’ABI adeguerà a tali nuove scadenze le sospensioni per tutti gli altri mutui e finanziamenti. Attenzione, poi, alle modalità di comunicazione dell’adesione al Fondo di Garanzia.

