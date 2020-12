Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il Natale: ferie, luci, addobbi, alberi, regali. Certo, i regali sono splendidi da ricevere, ma a volte può essere davvero complicato farli. Soprattutto quando bisogna capire che cosa regalare ad un bambino piccolo. Non solo quando si tratta di un tuo figlio, ma soprattutto quando non lo è.

I piccoli in questo periodo sono davvero estasiati ed incantati, per loro il Natale è un periodo magico. Azzeccare un giusto regalo che li sorprenda e li soddisfi può sembrare complicato. Se però il successo dipende dai gusti personali del piccolo, a volte l’insuccesso è dovuto a sbagli madornali che potevano essere evitati. Ecco quindi una piccola guida: SOS regali di Natale, cosa non bisogna mai regalare ai bambini.

Da decidere assieme ai genitori

Sarebbe opportuno mettersi d’accordo con i genitori prima di comprare certi regali. Evitare quindi cellulari, tablet e videogichi. Il controllo su questi dispositivi dovrebbe essere totalmente dei parenti e regalandoli potreste imbattervi nella loro disapprovazione. Anche gli animali da compagnia dovrebbero essere frutto di una scelta ponderata all’interno del nucleo famigliare, per evitare futuri abbandoni.

Divieto anche su profumi, creme, shampoo, e cibi particolari. Infatti potrebbero essere presenti allergie dei quali non siamo consapevoli. Attenzione infine a tutti quei giochi il cui uso è permesso solo a partire da una certa età. Si devono tenere in conto non solo gli anni del bambino al quale si fa il regalo, ma anche quella di eventuali fratelli o sorelle più piccoli.

Regali da evitare in generale

SOS regali di Natale, cosa non bisogna mai regalare ai bambini in generale? Non bisognerebbe mai comprare prodotti contraffatti o palesemente di bassa qualità. Oltre a odori sgradevoli, potrebbero essere presenti sostanze ed elementi pericolosi per la salute. È quindi essenziale informarsi attentamente su rispetto delle norme.

Un grande no va detto anche ai giocattoli maschilisti e sessisti. Ovviamente ogni bambino ha un suo gusto, ma sarebbe preferibile non regalare sempre e solo pistole ai maschi e ferri da stiro alle femmine. Tale regola va seguita soprattutto quando sono i giochi stessi a presentare questi tratti fortemente categorizzanti.

Infine, a meno che non si voglia vedere il bambino deluso, meglio evitare calzini, mutande, pigiama, berretti e sciarpe. Ai bambini non interessano granché.