Se il frigorifero non funziona o se è obsoleto e poco capiente, è forse il momento di acquistarne uno nuovo. I saldi sono sempre più vicini e, con essi, la possibilità di acquistare l’elettrodomestico perfetto a un prezzo contenuto. SOS frigorifero nuovo: ecco qualche consiglio per l’acquisto.

Alcune caratteristiche fondamentali

L’elemento maggiormente importante è certamente la capienza. Si tratta di un’informazione reperibile sull’etichetta energetica dell’elettrodomestico e di non irrisoria importanza. Un frigo troppo grande costituirà uno spreco di soldi e di elettricità; un frigorifero poco capiente, invece, un inconveniente con cui fare i conti quotidianamente. La classe energetica è, poi, uno dei fattori da tenere strettamente in considerazione in tema di consumi. Anche la rumorosità ha la sua importanza.

Ogni etichetta energetica riporta questo dato in decibel (la sigla db). Le dimensioni dipendono fortemente dalla grandezza della stanza in cui sarà ubicato il frigorifero. Una tendenza degli ultimi tempi vuole il frigo posizionato in bella vista nel salotto. Alcuni modelli possiedono un vetro trasparente che lascia intravedere l’interno e magari una bella vista su liquori e bevande all’interno

Attenzione anche a questi fattori

SOS frigorifero nuovo: ecco qualche consiglio per l’acquisto. Alcuni modelli di frigoriferi, ad esempio, consentono di trasformare il freezer in frigorifero, a seconda delle proprie necessità. Un altro elemento da considerare è la presenza o meno della tecnologia moderna, che impedisce il mescolarsi degli odori. Il colore dipende, invece, totalmente dal proprio gusto. La tendenza degli ultimi anni, in tema di home decor, vede primeggiare i frigoriferi color acciaio inox. Essi si mostrano una buona soluzione anche in tema d’igiene.

Doppia porta, quattro porte, frigorifero classico sono solo alcune delle tipologie di struttura in cui si declinano i vari modelli di frigorifero. Per chi non ha troppe difficoltà in termini di spazio, il side-by-side è la soluzione. Esso è il frigorifero americano con due porte spaziose, simile a un armadio a doppia anta. Oltre a essere bello esteticamente, è estremamente capiente.

Altri optional da considerare

Alcuni frigoriferi offrono accessori optional come la macchina per fare il gelato o per produrre molto più ghiaccio del comune. Una comodità è anche rappresentata dal dispenser dell’acqua o del ghiaccio. Per i più tecnologici, esistono frigoriferi dotati di telecamere interne. Il loro funzionamento permette di verificare di non aver dimenticato nulla nella lista della spesa, quando si è al supermercato.