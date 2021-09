“La salute passa anche dalla pelle” afferma una nota pubblicità. Ma vogliamo escludere l’importanza della salute dentale? Curare il proprio aspetto, attraverso una corretta alimentazione e lo sport che ingloba anche il benessere prettamente interiore, è fondamentale. Ma non dimentichiamoci che i denti sono una parte essenziale e come tale dobbiamo prestare molta attenzione.

Avere un sorriso brillante è uno degli obiettivi che accomuna parecchie persone. Certo, chi vorrebbe avere dei denti gialli e gengive infiammate? Purtroppo, però, questo obiettivo è raggiunto da pochi. I problemi legati all’igiene orale dipendono da noi, sono causati dalla nostra negligenza. Ad eccezione di problemi di genetica o di serie malattie che provocano problemi anche ai denti, come ad esempio il diabete.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Questo articolo tratterà di quegli inconvenienti causati da noi stessi, cioè legati alla scorretta igiene dentale. Per esempio, gli odontoiatri raccomandano di lavare i denti 5 volte al giorno. Perché questo numero? Poiché legato al numero di pasti consigliati durante il giorno dai nutrizionisti.

Ciò significa che bisogna lavare i denti sia dopo i pasti principali, colazione, pranzo e cena, sia dopo gli spuntini a metà mattina e a metà pomeriggio. Soprattutto se consumiamo zuccheri e bevande capaci di macchiare i denti. E non dimentichiamo di completare l’igiene orale con il collutorio.

Lavare almeno per due minuti per ogni pulizia dentale previene tutti quei problemi come l’indebolimento delle gengive, l’ingiallimento dei denti e la produzione del tartaro. A tal proposito, pochi sanno che le nostre nonne avevano un sorriso smagliante e denti bianchissimi grazie a questi 3 prodotti che tutti abbiamo in casa.

Rimedi della nonna per eliminare il tartaro

Innanzitutto il tartaro è quella sostanza attaccata ai denti frutto del processo di mineralizzazione della placca, costituita da batteri e residui di cibo. Questo processo avviene in circa 8 ore, per questo motivo è essenziale lavare i denti dopo ogni pasto. Purtroppo è difficile eliminare il tartaro per cui si rende necessaria la pulizia dentale dal dentista. Ma non prima di aver provato questi rimedi della nonna: pomodoro e limone.

Sorriso smagliante e denti bianchissimi grazie a questi 3 prodotti che tutti abbiamo in casa

Tagliamo un pomodoro a metà così come il limone e spremiamo all’interno di un colino da posizionare sopra una ciotola. Aggiungiamo del dentifricio e mescoliamo fino ad ottenere una sostanza non troppo pastosa. Immergiamo lo spazzolino e laviamo i denti.

Chiaramente si tratta di rimedi che le nostre nonne usavano quando la tecnologia e gli strumenti specializzati ancora non esistevano. Per cui consigliamo sempre di rivolgersi al proprio dentista.