Le zucchine sono un contorno sfizioso e preparato in mille modi diversi. La sua popolarità è data dal sapore neutro che la verdura ha e può essere abbinato a qualunque tipo di piatto e di ricetta.

La sorpresa di zucchine ideale per i più piccoli, è un contorno diverso dagli altri che può accompagnare le portate di pesce o di carne e far felici sia le mamme che i più piccoli.

La facilità della ricetta la rendono fattibile anche per i bambini che magari vogliono aiutare le mamme e i papà durante le preparazioni.

Vediamo quindi come si prepara questa sorpresa di zucchine.

Ingredienti

8 zucchine piccole;

100 gr di pecorino fresco;

5 foglie di basilico;

olio d’oliva;

sale;

pepe.

Sorpresa di zucchine ideale per i più piccoli

Lavare e pulire bene le zucchine delle estremità. Preparare una pentola per la cottura al vapore e porvi le zucchine, lasciandole cuocere al vapore per circa 10 minuti al massimo. Quando saranno pronte, toglierle dalla pentola e farle raffreddare. Prendere quindi le zucchine, affettarle dal lato lungo e scavarle un poco con un cucchiaio. Nello spazio creato, aggiungere una striscia di pecorino e condire l’interno con olio, sale, pepe e il trito di basilico.

Prendere quindi le zucchine ripiene del pecorino e del basilico e metterle in un foglio di carta da forno singolarmente. Chiudere i cartocci annodando le estremità.

Scaldare una griglia e quando sarà ben calda adagiarvi le zucchine.

Far cuocere alla griglia per circa dieci minuti al massimo, il pecorino dovrà sciogliersi e formare una bella crosticina.

Quando le zucchine saranno pronte, prelevarle dalla griglia, liberarle dal cappottino di carta da forno e servirle con un contorno di patate o una bella insalata di pomodori e cipolle.

Questo piatto sarà sicuramente un’ottima idea per far mangiare ai più piccini le verdure in un modo alternativo rispetto alla solita zucchina ripassata in padella.