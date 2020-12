Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La zuppa che la Redazione ha scovato per i suoi Lettori è indicata per le festività natalizie. Da dimenticare la classica idea di zuppa, quella con i legumi per intenderci. La ricetta di questa sera è una dolce pausa di sapore arricchita da un ingrediente tipico del Natale. Una ricetta semplice della zuppa inglese di pandoro che non può non essere inserita nelle prelibatezze del menù delle feste di fine dicembre. Di seguito tutto l’occorrente.

Ingredienti

5 uova (solo i tuorli);

1 pandoro;

500 ml di latte parzialmente scremato;

200 ml di panna fresca;

120 g di zucchero semolato;

70 g di amido di riso ma va bene anche l’amido di mais;

100g di cioccolato fondente;

80 g di cioccolato bianco.

Per la meringa

100 g di albumi;

150 g di zucchero semolato;

25 ml di acqua.

Sorprendere amici e parenti con una zuppa speciale e dolce da leccarsi i baffi. Procedimento

Preparare la zuppa inglese di pandoro è semplice. In un pentolino, far scaldare il latte insieme alla panna per qualche minuto, poi spegnere e mettere da parte. In due ciotole tritare da una parte il cioccolato fondente e dall’altra il cioccolato bianco.

Prendere una terza ciotola ed inserire lo zucchero, l’amido e i tuorli mescolando con cura. Quando il composto risulta liscio, versare la miscela di latte e panna. Trasferire tutto il composto in una pentola e accendere il fuoco. Mescolare con un cucchiaio. Appena la crema comincia ad addensarsi, dividerla in due parti e versare una metà nella ciotola con il cioccolato bianco e l’altra metà in quello fondente. Coprire le ciotole con un foglio di pellicola trasparente per alimenti e lasciare da parte.

Intanto, preparare la meringa. In un pentolino versare l’acqua e lo zucchero e far cuocere per qualche minuto. Montare a neve gli albumi ed aggiungerli alla miscela di zucchero e acqua. Con le fruste elettriche mescolare per creare la meringa che diventerà gonfia, lucida e compatta. Aggiungere metà dose di meringa sul cioccolato bianco e l’altra metà sul cioccolato fondente e mescolare.

Prendere il pandoro, tagliare una fetta del fondo e posizionarla in un piatto da portata.

Aggiungere prima uno strato con cioccolato bianco e poi uno strato di composto con il cioccolato fondente. Successivamente, comporre un’altra base con una seconda fetta di pandoro e ripetere con le creme. Infine, dopo 3 massimo 4 strati, decorare con dei ciuffi di meringa. Far riposare in frigo e servire all’occorrenza.

