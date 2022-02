Sorprenderà scoprire questi aspetti poco conosciuti dei gatti e come accogliere in casa l’animale nel migliore dei modi

La giornata nazionale del gatto, il 17 febbraio, potrebbe essere l’occasione per prendere un micio in casa. lo possiamo fare per i nostri figli ma anche per noi. Sono numerosi gli studi che riportano gli effetti benefici del gatto (e di tanti altri animali) sull’uomo. Accogliere il nuovo amico sarà semplice, ma è meglio seguire alcuni suggerimenti affinché la convivenza inizi col piede giusto.

Il gatto è un ottimo animale per la compagnia e sorprenderà scoprire questi aspetti poco conosciuti dei gatti. Questi animali domestici, infatti, fanno bene all’umore. Uno studio australiano del 2015 e pubblicato sulla rivista Anthrozoös, afferma che i gatti fanno bene alla salute psicologica dei padroni. Secondo questa ricerca chi ha un gatto sarebbe più felice, sicuro, concentrato e rilassato rispetto a chi non ha l’animale domestico.

Uno studio pubblicato su Psychosomatic Medicine riporta che i gatti hanno un potere calmante per i padroni. Chi ha un gatto recupererebbe più velocemente la tranquillità dopo un evento stressante.

Ovviamente i benefici sono soprattutto di compagnia. Il gatto dovrebbe portare allegria, gioia e divertimento nella sua nuova famiglia. Ecco perché occorre accogliere il nuovo arrivato nel migliore dei modi, per farlo sentire immediatamente a suo agio.

Naturalmente per avere dei benefici psicologici dalla presenza di un gatto occorre che l’animale stia bene e sia sempre allegro e felice. Poiché il gatto non ha il dono della parola, il padrone dovrebbe essere costantemente attento ai comportamenti dell’animale. Infatti chi ha un gatto comprende dal suo comportamento se il micio sta bene o se ha qualcosa che non va. Il padrone dovrebbe conoscere qual è il significato di alcuni comportamenti per intervenire prontamente in aiuto in caso di necessità.

I primi momenti in casa del gatto sono importanti per lui ma anche per il padrone. La prima cosa che si deve fare è organizzare gli ambienti della casa. Gli esperti consigliano di tenere il micio in un’unica stanza nei primi giorni, specialmente se è cucciolo. Poi progressivamente potrà esplorare gli altri ambienti della casa.

Prima di tutto il padrone deve pensare alla cuccia. Il gatto considera la cuccia come un rifugio e quindi deve essere accogliente e confortevole e posizionata in un angolo tranquillo dell’appartamento. Ovviamente il padrone deve preparare anche una ciotola per il cibo e per l’acqua ed una cassettina per i bisogni. Chi ha un gatto deve ponderare con attenzione dove sistemare questi oggetti perché una volta posizionati non devono essere più spostati. Sicuramente il gatto apprezzerà anche una pallina e un tiragraffi.

Se il micio si nasconde

Inizialmente il gatto potrebbe anche nascondersi in casa. Questo comportamento potrebbe volere dire che sta giocando o che magari qualcosa lo disturba. Se il gatto scappa fuori casa e non rientra dopo un giorno, allora si possono adottare alcuni trucchi per favorire il ritorno. Inoltre il padrone dovrebbe mettere a punto delle soluzioni per evitare ulteriori fughe all’esterno e per aiutarne il ritrovamento.

Chi abita ai piani alti potrebbe mettere delle barriere alle finestre per evitare cadute accidentali. Ad ogni modo, meglio evitare che il gatto vada su un balcone o su un terrazzo, specialmente quando è piccolo.

