La ricetta che verrà proposta oggi è molto semplice da preparare ma anche veloce e sana.

Inserire il pollo nella dieta porterà dei benefici non indifferenti. Si tratta di una carne magra perfetta per fare il pieno di proteine e poco grasso.

Oltretutto, è un alimento perfetto se si vuole sviluppare la massa muscolare.

Le polpette di pollo al limone sono un piatto gustoso e sano, semplice da preparare ma che darà molte soddisfazioni. Per un’altra ricetta gustosissima si consiglia la lettura di questo articolo.

Sorprendenti polpette sane, gustose e profumate. Perfette per deliziare tutta la famiglia.

Ingredienti

Ecco, di seguito, gli ingredienti occorrenti per sei persone:

a) 700 grammi di petto di pollo macinato;

b) quattro cucchiai di formaggio grattugiato;

c) 90 grammi di farina;

d) pangrattato, quanto basta;

e) tre limoni;

f) un uovo;

g) olio evo, quanto basta;

h) sale, quanto basta;

i) pepe; quanto basta;

l) salvia, quanto basta;

m) prezzemolo, quanto basta.

Preparazione

Per iniziare la preparazione delle polpette lavare attentamente il prezzemolo e i limoni.

Tritare il prezzemolo finemente utilizzando una mezzaluna o un coltello affilato e grattugiare la scorza dei limoni facendo attenzione a non grattare la parta bianca. Tritare finemente anche la salvia dopo averla lavata.

Prendere una ciotola e unire il pollo, il pangrattato, l’uovo, il formaggio, il prezzemolo, la salvia, il sale e il pepe. Aggiungere anche la scorza dei limoni e lavorare con le mani fino all’ottenimento di un composto omogeneo.

Prendere parti del composto e creare delle polpette grandi come noci facendole roteare con le mani. Passare le polpette nella farina prima di metterle a cuocere.

In seguito, utilizzando una padella antiaderente, aggiungere dell’olio evo e disporre le polpette che dovranno cuocere per qualche minuto fino a quando non saranno dorate.

A questo punto, aggiungere della salvia e il succo dei limoni precedentemente spremuto. Continuare a cuocere, a fuoco lento, fino a quando si creerà un fondo di cottura.

A questo punto le polpette al limone saranno perfette per essere servite ben calde.

Le polpette al limone potranno essere conservate per un paio di giorni in frigorifero ma si consiglia di consumarle appena preparate.

Ecco come preparare delle sorprendenti polpette sane, gustose e profumate: perfette per deliziare tutta la famiglia.