Alcune volte i racconti più celebri che conosciamo non sono solo favole. Ci hanno sempre parlato di posti fantastici, foreste incantate, dame in pericolo da salvare e valorosi cavalieri pronti a soccorrerle.

Si sa, le fiabe sono il primo mezzo utilizzato nell’infanzia per stupire i bambini e contemporaneamente per fargli comprendere e apprezzare l’importanza di un insegnamento. Che sia l’importanza dell’amore, il coraggio, la saggezza, l’amicizia o il rispetto di tutti questi strumenti narrativi non hanno mai conosciuto una battuta di arresto.

A volte anche gli adulti rimangono colpiti e stupiti dei meravigliosi paesaggi descritti da questi autori. Prevalentemente nelle favole però tutto è opera dell’ingegno del suo scrittore, tanto che automaticamente tendiamo a bollare il tutto come surreale o fantastico. Ma siamo realmente certi che questi uomini e donne abbiano inventato del tutto anche questi meravigliosi luoghi?

Forse non tutti lo sanno ma in Sicilia sorprendentemente un castello riemerge da un lago dopo 1000 anni e consente di catapultarci per la prima volta in un ambiente fiabesco da toglierci il fiato.

A Sambuca di Sicilia, l’ambientazione fantastica prende vita con questa sensazionale scoperta recente

Proprio questo piccolo Comune siciliano, oggi sembra sia stato fonte di ispirazione per numerosi luoghi fiabeschi. Recentemente, a causa dell’innalzamento delle temperature globali causate dall’enorme quantità di inquinamento, è successo qualcosa di incredibile. Un lago naturale ha finalmente potuto svelare al mondo intero il suo più grande segreto.

Ecco che proprio pochi giorni fa si è venuti a conoscenza del fatto che in seguito al ritirarsi delle acque, sono emersi i resti di un bellissimo castello risalente al Medioevo. Questa fortezza risale quindi alla dominazione Araba avvenuta in Sicilia ed ancora oggi si mantiene in un buono stato di conservazione. Il nome della fortezza è Mazzallakar ed il Comune di Sambuca di Sicilia si sta adoperando in tutti i modi per renderla fruibile al pubblico.

