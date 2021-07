Sorprendente terapia innovativa per curare i vari tipi di tumore, per dare maggiori speranze nel futuro. Spieghiamo di cosa si tratta.

Anzitutto, partiamo con il chiarire cos’è cos’è la terapia con cellule dendritiche o immunoterapia. Ebbene, la filosofia alla base di essa è quella di dare al corpo gli strumenti per combattere il cancro. In che modo? Attraverso un’efficace risposta immunologica. Infatti, uno dei problemi maggiori che provoca il cancro è proprio un abbassamento generalizzato del sistema immunitario. Sulla base di questa idea di fondo è nata questa nuova tecnica alternativa rispetto alle terapie tradizionali, cioè: chemioterapia, radioterapia e intervento chirurgico.

I vantaggi di questa terapia è che è meno invasiva e non ha effetti collaterali. Inoltre, utilizza un sistema di guarigione naturale del corpo ed è adatta a tutti i tipi di cancro a base tumorale. Ma cerchiamo di capire come funziona questa sorprendente terapia innovativa per curare i vari tipi di tumore. Essa è intervenuta per dare maggiori speranze nel futuro!

I riconoscimenti

Si consideri che negli ultimi 15 anni sono stati assegnati solo due premi Nobel della medicina nella ricerca dei tumori. Entrambi riconosciuti per l’immunoterapia e specificamente: nel 2011 a R. Steinman e nel 2018 a P. Allison e T. Honjo. In questo tipo di terapia, le cellule dendritiche possono individuare le cellule maligne prima che si moltiplichino e distruggerle. Il tutto, semplicemente, aumentando la capacità del corpo di combattere il cancro, attraverso la preparazione del sistema immunitario. La terapia è caratterizzata dai seguenti passaggi:

1. prelievo di sangue e separazione dei monociti in laboratorio;

2. coltivazione dei monociti in cellule dendritiche;

3. adescamento delle cellule dendritiche recanti informazioni sul cancro;

4. reiniezione delle cellule e istruzione delle cellule immunitarie nel corpo del paziente;

5. individuazione ed eliminazione delle cellule tumorali.

La terapia con cellule detritiche o immunoterapia consente al sistema immunitario di diventare più ricettivo e più intelligente. Quindi, il corpo combatterà da solo il cancro, aiutato dalle cellule indicate, che rintracceranno quelle tumorali per distruggerle. Invece, le terapie tradizionali, combattono il cancro all’interno del corpo del paziente, debilitandolo. Inoltre, esse contrastano solo gli effetti del cancro e non la causa. Quindi, possono indebolire e danneggiare il corpo anche a lungo termine.