Abbiamo spiegato come eliminare il cattivo odore dalle scarpe lavandole in modo corretto. Inoltre, abbiamo consigliato anche come eliminare il cattivo odore senza lavarle. Oggi, invece illustreremo il sorprendente rimedio per igienizzare le scarpe e prevenire il cattivo odore in modo che non si riformi più. Un trucco semplicissimo da utilizzare anche nel cambio di stagione. Questo metodo, oltre a igienizzare le scarpe, le rende sempre nuove mantenendo intatta la comodità e la loro bellezza.

Sorprendente rimedio per igienizzare le scarpe e prevenire il cattivo odore in modo che non si riformi più

Oltre ai rimedi utili e naturali per eliminare il cattivo odore, ci sono alcuni accorgimenti che permettono di prevenirlo.

Come sappiamo il cattivo odore è causato dalla sudorazione dei piedi. Da considerare anche che ci sono scarpe che emanano un cattivo odore più delle altre. Il più delle volte questo fenomeno si presenta quando le solette all’interno della scarpa assorbono meno sudore o più sudore.

Il consiglio per evitare odori stagnanti difficili da eliminare è quello di cambiare spesso le solette delle scarpe.

Evitare se possibile di usare scarpe chiuse quotidianamente. Una buona abitudine è quella di metterle all’aria appena arrivati a casa. È fondamentale il lavaggio dei piedi ogni giorno, facendo attenzione ad asciugare bene fra le dita dei piedi. Utilizzare calzettoni o calze pulite ogni giorno.

Se per caso le scarpe si bagnano con la pioggia, farle asciugare inserendo all’interno un giornale appallottolato. Il giornale assorbe l’umidità e previene il cattivo odore.

Oli essenziali per combattere muffe e batteri

Per evitare muffe e batteri la soluzione ideale è utilizzare oli essenziali. Il più adatto è l’olio tea tree che si può comprare tranquillamente in erboristeria. Ha notevoli proprietà disinfettanti.

Il consiglio è quello di versare tre o quattro gocce di olio sulle solette delle scarpe due volte a settimana. Questo rimedio è utile per tenere lontano il cattivo odore e i batteri.

Per eliminare il cattivo odore o prevenirlo, è possibile utilizzare anche dei rametti di salvia o lavanda. È sufficiente poggiare un rametto di salvia o lavanda sulla soletta delle scarpe tutte le sere. Le scarpe si manterranno igienizzate e profumate.