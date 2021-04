Le nuove abitudini e le restrizioni imposte dalla pandemia Covid, per contenere il contagio, hanno creato nell’uomo nuovi malesseri. Già dal primo mattino ci si sveglia pieni di dolore e stanchi, ma la giornata è appena iniziata e c’è tanto da fare. Esiste un sorprendente rimedio antinfiammatorio che pochi conoscono adatto anche alla pelle più sensibile. Un rimedio tramandato da generazioni. Un altro aspetto da considerare, che in questo periodo ha molto valore, è il suo costo che rispetto alla qualità è davvero irrisorio. Ma vediamo di cosa si tratta.

Sorprendente rimedio antinfiammatorio che pochi conoscono adatto anche alla pelle più sensibile

In un precedente articolo abbiamo accennato come realizzare il borotalco in casa dai mille usi. Abbiamo illustrato anche la variante profumata ideale da utilizzare per gli indumenti riposti nei cassetti.

Oggi, invece, illustriamo come preparare in casa una crema al borotalco da utilizzare come antinfiammatorio, ma anche quotidianamente sulla pelle. Il borotalco ha innumerevoli proprietà:

è delicato;

ha un effetto assorbente;

è un ottimo rinfrescante;

rende la pelle vellutata;

in crema ha proprietà antinfiammatorie.

Come realizzare una crema di bicarbonato

I passaggi per preparare una crema di bicarbonato sono pochi e semplici, gli ingredienti da utilizzare sono facili da reperire.

Bisogna procurarsi:

100 grammi di amido di mais;

50 grami di farina di avena;

una tazzina di olio di mandorla

20 gocce di olio di mandorle;

10 gocce di olio essenziale arancia;

20 gocce di olio di calendula.

In un contenitore asciutto versare dentro le farine e mescolarle. Poi aggiungere gli olii e mescolare fino a quando il composto non diventerà cremoso.

Fare attenzione ai grumi, il composto deve essere omogeneo. Inserire la crema in un barattolino di vetro e chiudere ermeticamente. La crema prima di essere utilizzata deve riposare in luogo fresco e asciutto per due settimane.

Poi può essere utilizzata anche quotidianamente sulle parti del corpo doloranti. La calendula e la mandorla rendono la crema al borotalco un ottimo antinfiammatorio con proprietà antisettiche grazie all’olio essenziale all’arancio.

Inoltre, può essere utilizzata anche come semplice crema idratante. Come sopra spiegato ha innumerevoli proprietà.

La crema di borotalco così preparata dura tre mesi. Una buona abitudine è quella di apporre sul barattolino un’etichetta con la data di preparazione.