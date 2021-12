Abbiamo visto assieme l’errore da non commettere mai quando usciamo in passeggiata col cane. Notizie utili per chi quotidianamente fa una passeggiata salutare col proprio amico. E un’altra cosa che ci incuriosisce sempre è quella che vedremo in questo articolo. Se abbiamo preso un cagnolino da poco e siamo poco esperti, sicuramente ci metterà molti dubbi. Che ci scioglierà poi il nostro veterinario alla prima occasione. E proprio appoggiandoci al pare degli esperti vedremo come è sorprendente per quasi tutti questa azione che il nostro cane compie quando è in passeggiata e ci lascia stupiti.

Non solo annusare ma andare oltre

Capita soprattutto coi maschietti che andando a fare la passeggiata, annusino la pipì degli altri cani. A maggior ragione quando non piove da molto e il territorio è segnato da parecchi odori. Segnare il territorio e annusarlo sono azioni assolutamente normali. Potremmo paragonarle al chiudere le porte di casa per noi umani. In qualche modo facciamo capire che lì ci siamo noi e gli altri non ci devono venire. Anche per questo motivo i maschietti sembrano avere una riserva illimitata di pipì. Ricordiamo che i nostri amici sentono nella pipì dei messaggi importanti.

Sorprendente per quasi tutti questa azione che il nostro cane compie quando è in passeggiata e ci lascia stupiti

Alle volte soprattutto i maschietti oltre ad annusare, leccano anche la pipì delle altre femmine. Cosa che noi troviamo magari disgustosa ma che segna un passaggio ormonale importante per loro. Attenzione che se la femmina è in calore, si tratta di un’azione normalissima per loro. Come per noi mandare un sms a una bella ragazza o a un ragazzo affascinante. Alcuni esperti ricordano che annusare la pipì ed eventualmente anche leccarla potrebbe essere un modo pratico per eliminare lo stress.

Ben diversa è la situazione della coprofagia

Ben diversa invece è la situazione in cui Fido mangi gli escrementi degli altri cani. Potrebbero essenzialmente manifestarci 2 problemi:

un carico di stress eccessivo, o di difficoltà psicologica che il nostro amico ci trasmette per farci capire di avere bisogno di attenzioni;

delle carenze vitaminiche o di minerali nella dieta del nostro cane che invece li sente presenti nelle feci degli altri cani.

Ricordiamo infatti che l’olfatto di Fido è talmente sviluppato da poter fare praticamente un’analisi delle sostanze contenute nelle feci degli altri cani. E per altri suggerimenti utili coi nostri amici pelosi, ecco l’articolo di approfondimento.

Approfondimento

