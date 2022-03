Se i “diamanti saranno per sempre gli amici delle donne”, come cantava la splendida Marylin, il cane lo è per l’uomo. Chi possiede un cane sa quanto questo amico ci sia fedele e grato per sempre. Sono fortunatamente sempre di più le giovani coppie italiane che decidono di crescere i propri figli assieme a un animale domestico. Sono sempre di più le iniziative meravigliose che portano i cani a contatto con i meno fortunati, grazie alla “pet therapy”. Studi internazionali anche recenti, confermerebbero che un bambino che cresce assieme a un cane, svilupperebbe una maggior sensibilità rispetto a chi non lo farebbe. Che sia uno splendido esemplare di razza, o un semplicissimo meticcio, il nostro amico peloso ci darà amore e affetto per tutta la vita. Ci occuperemo in questo articolo di un’azione comune e frequente del nostro cane quando raggiunge una certa età. . Sorprendente ma dolcissimo questo comportamento del nostro amico.

La fatica a fare la passeggiata e il vagare nel nulla

Nei primi mesi e anni di vita, la voglia di divertirsi, correre e giocare dei nostri amici a quattro zampe è davvero infinita. Non scherziamo quando affermiamo che si fermano solo dopo aver scaricato le batterie. Effettivamente, a parte qualche razza abbastanza pigra, quasi tutti i cani si divertono nelle tradizionali passeggiate e facendo delle corse, magari assieme al padrone. Per non parlare del rapporto intenso d’amore con palloni, palline e tutto ciò che rimbalza. Tutto un gioco continuo. Abbiamo chiaramente visto anche l’importanza svolta dalla compagnia del cane nel periodo più intenso del lockdown. Ma gli anni passano per tutti, purtroppo anche per i nostri amici ed è naturale che accada ciò.

Sorprendente ma dolcissimo questo frequente atteggiamento del nostro cane che manifesta così le sue difficoltà

Quando il nostro amico supera i 10/11 anni solitamente accetta di fare la passeggiata e l’uscita, ma, soprattutto col freddo, vuole tornare a casa anche abbastanza presto. Diventano più rare le passeggiate chilometriche e i nostri amici non vedono l’ora di tornarsene a cuccia. E, qui potrebbe accadere di vederli girare continuamente per casa, come se cercassero qualcosa. Attenzione, che, secondo gli esperti, nei cani più anziani questa azione manifesterebbe la perdita di memoria e l’invecchiamento cerebrale. Similmente all’uomo, che dimentica le cose e spesso viene aggredito dall’Alzheimer, anche il nostro amico perde il senso della realtà. Dolcissimo questo frequente girare per la casa, guardandoci con occhi dolci, per farci capire che anche per lui la vita sta scorrendo. Assieme agli anni, se ne va anche la lucidità mentale.

