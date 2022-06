Ormai non ci stupiamo più dei comportamenti buffi dei nostri gatti e delle situazioni esilaranti in cui si ritrovano spesso. Siamo abituati a vederli giocare con amici invisibili e a ritrovarceli a due centimetri dalla faccia in piena notte. Ma i comportamenti che a noi fanno tanto ridere, hanno quasi sempre un significato preciso, ed è interessante conoscerlo per comprendere meglio questi animali affascinanti. Per esempio, molti pensano che quando il gatto corre all’improvviso dopo aver usato la lettiera sia perché è contento di essersi liberato. Niente di più lontano dalla verità.

Complice l’istinto

Non c’è nulla di casuale nel comportamento di questo felino. Comprenderlo è fondamentale per molte situazioni. Banalmente, anche solo per sapere come e quando soccorrere un gattino abbandonato. È da tempo considerato animale da compagnia, ma il gatto è un animale in origine selvatico e pertanto, anche quando abituato a vivere in casa, con cibo in ciotola e senza prede o predatori da controllare, il suo istinto rimane quello di un animale selvatico come altri. Per esempio, ama i ripiani più alti per avere una visuale migliore, da cui individuare le prede prima di altri predatori. Oppure il gatto maschio, anche se castrato potrebbe mantenere la gestualità di urinare negli angoli della casa, anche senza far uscire la pipì, perché quello è il suo modo di marcare il territorio e tenere lontani gli altri felini. Anche la corsa post lettiera ha un significato collegato all’istinto.

Sorprendente il motivo per cui i gatti corrono all’improvviso dopo aver fatto la cacca e non è perché sono contenti

In natura il gatto è sia un predatore che una preda. Pertanto, la corsa dopo la lettiera potrebbe essere collegata alla necessità del felino di coprire gli odori per non farsi trovare dai predatori. Abbandonare tempestivamente il luogo “incriminato” potrebbe essere quindi un meccanismo di sicurezza per non farsi trovare. Tuttavia, ci sono anche altre teorie. Per esempio, quando i gatti sono cuccioli, è la mamma a pulirli dopo i bisogni. Da adulti, potrebbero correre dopo aver usato la lettiera, come affermazione del passaggio all’età adulta e all’indipendenza.

Segnali a cui prestare attenzione

Sicuramente, è bene prestare attenzione ad altri segnali. Se, per esempio il gatto dovesse anche emettere miagolii sofferenti mentre corre dopo l’espletamento dei bisogni, potrebbe essere segnale di dolore ed in quel caso sarebbe bene segnalare la cosa al veterinario, soprattutto se non lo ha mai fatto prima. In linea di massima, se ci fermiamo alla spiegazione ancestrale, è davvero sorprendente il motivo per cui i gatti corrono all’improvviso dopo la lettiera e dimostra come sia davvero potente e predominante l’istinto in tutti gli esseri viventi.

Lettura consigliata

Per non far più salire il gatto sul tavolo ed evitare morsi e graffi dobbiamo seguire queste regole efficaci di addestramento