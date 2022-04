Tutto pronto per il weekend. Ora che sono arrivate le belle giornate, fortunatamente si possono fare anche delle belle gite fuoriporta. Con due giorni però non è che si possa andare particolarmente lontano, conviene non allontanarsi troppo. Dipende però anche molto da dove si parte, perché ad esempio chi vive al Nord Italia sarà sicuramente facilitato nel raggiungere Paesi come la Svizzera oppure la Francia. Per arrivare a Nizza da Milano in macchina ci vogliono circa 4 ore, quindi scavallare le Alpi per uno che vive al Nord Italia è sicuramente più facile rispetto a uno che vive a Roma.

E proprio oltre quelle vette ci sono tantissime città super interessanti. La Svizzera è piena di vivaci città che sono assolutamente perfette per questo periodo. Ci sono ad esempio Ginevra, Losanna, Lucerna, Berna, Montreux e Zurigo. E quest’ultima città, provvista anche di aeroporto, è anche quella più vicina a quella che è la capitale del principato del Liechtenstein. E per giungere in questa tranquilla cittadina del Nord da Milano occorrono circa 3 ore.

Infatti sempre meno persone si rendono conto della fortuna che c’è nel vivere al Nord Italia, che diventa però poi sfortuna quando d’estate si vuole andare a fare la vacanza in Puglia o in Sicilia, perché se ci si sposta in macchina o in treno significa percorrere tutto lo Stivale.

Sorprendente e ricca questa città a pochi passi dall’Italia, perfetta per un weekend di primavera

Stiamo dunque parlando di Vaduz, che è la capitale del Principato del Liechtenstein. Questa bellissima cittadina durante il periodo invernale si tinge di un bianco candido, per poi trasformarsi in verde durante la primavera. È una cittadina immersa completamente nel verde e che offre veramente tanto.

Partiamo dalla via principale della città che si chiama Das Städtle, che è il vero cuore del posto. Qui sarà possibile passeggiare tra negozi, ristoranti e locali. Alzando leggermente gli occhi possiamo notare gli edifici del luogo realizzati in diversi stili architettonici. Qui sarà inoltre possibile ammirare la scultura in bronzo “Grande Cavallo” di Nag Arnoldi.

Proseguendo sulla scia artista, il Liechtenstein ha una bellissima Galleria Nazionale d’Arte: il Kunstmuseum Liechtenstein. Un museo disegnato dagli architetti Meinrad Morger, Heinrich Degelo e Christian Kerezblack. Qui sarà possibile ammirare opere che vanno dal Diciannovesimo secolo fino ad oggi. Sono presenti anche importanti sculture della collezione del Principe del Liechtenstein e all’interno vi è una parte dedicata agli esponenti dell’Arte Povera. È possibile inoltre visitare la cattedrale di Vaduz e il Castello. Veramente sorprendente e ricca questa città a pochi passi dal nostro Paese.

