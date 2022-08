Il gatto è un animale affascinante e misterioso. Sono tanti i grandi scrittori e gli artisti che hanno scelto di accompagnarsi a uno di questi felini domestici. La loro essenza selvatica è una delle caratteristiche che li rende molto diversi dal migliore amico dell’uomo, il cane.

I primi ad addomesticare il gatto pare siano stati gli antichi egizi. Ma nonostante tutti questi secoli insieme, ancora oggi possiamo dire che alcuni comportamenti dei gatti restano inspiegabili. Solitari, amano le coccole esclusivamente quando sono loro a deciderlo. Poi, dopo essersi fatti accarezzare, iniziano a leccarsi tutto il pelo.

Ma c’è un altro comportamento che il proprietario di un micio avrà sicuramente notato. Consiste nel girare tra le gambe dell’umano, sfregandosi con frenesia. Nell’articolo in questione scopriremo perché lo fa. Infatti, è sorprendente cosa voglia dirci il gatto quando si struscia freneticamente sulle nostre gambe o contro i mobili. Potrebbe essere inteso come un gesto di affetto o come una richiesta di attenzione, ma si nasconde qualcos’altro.

Cos’è il rubbing

La prima cosa da sapere è che questo comportamento specifico ha un nome e si chiama rubbing. Con questo termine, la scienza che studia il comportamento felino ha definito l’azione di strofinarsi su alberi, porte, mobili, e su altri individui, animali e umani. Infatti, secondo gli studi di etologia, strofinarsi per il gatto è qualcosa di totalmente naturale. Anche i gatti non addomesticati lo fanno e spesso accompagnano questo gesto alla produzione di fusa e alla secrezione odorosa di feromoni.

Sorprendente cosa voglia dirci il gatto quando si struscia alle gambe

Ma a cosa serve il rubbing? La ragione per cui questo comportamento è importante per i felini è perché serve a rafforzare le relazioni. Stiamo parlando dei così chiamati comportamenti affiliativi o relazioni inter e intra specifiche. É come se il gatto ci volesse fare una carezza o mostrarci la sua amicizia. Ecco perché emana allo stesso tempo feromoni. Per noi umani l’odore di queste sostanze prodotte dalle ghiandole delle guance, del perineo e sottomandibolari, non sono facili da individuare.

Ecco perché spesso il rubbing viene fatto strofinando la parte inferiore e laterale della mascella sulle cose. Fanno parte di questa parte speciale tutto il lato della testa, dalla bocca fino all’orecchio. Il rubbing, poi, può essere condotto con tutto il resto del corpo, dalla testa alla coda. Il nostro gatto ci sta dimostrando che sta bene ed è felice di vederci, che ha un legame con noi e ci vuole bene.

Lettura consigliata

Se il gatto ansima come un cane potrebbe nascondere una patologia