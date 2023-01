Sorprendente come questo ingrediente che tutti buttano risolva un problema comune del WC: non ne farai mai più a meno!

Molti ingredienti presenti nella tua dispensa possono tornare utili non soltanto in cucina ma anche per la cura della casa, persino quando sono scaduti. Ce ne è, in particolare, uno che molti buttano ignorando che sia perfetto per risolvere un problema comune del gabinetto.

Quando un alimento scade siamo soliti buttarlo. È normale farlo e anzi, in un certo senso dovuto. Tuttavia, alcuni ingredienti possono essere riutilizzati anche quando non sono più buoni da mangiare. Infatti, è possibile farne un uso alternativo. Un esempio noto ne è lo yogurt scaduto.

È però anche il caso del lievito di birra, che una volta scaduto torna utile per concimare le piante del giardino o dell’orto ma non soltanto. Infatti, in questa guida ti spiegheremo che è sorprendente come questo ingrediente che tutti buttano sia perfetto per risolvere un problema comune del gabinetto.

Come usare il lievito di birra scaduto

Ti è mai capitato che lo scarico del tuo gabinetto emanasse del cattivo odore? Se sì, sai quanto questa circostanza possa essere assolutamente sgradevole.

Sei certamente andato alla ricerca di una soluzione temporanea in attesa di un idraulico che potesse risolvere questo problema comune quanto fastidioso. Ecco, molto probabilmente ignoravi che questa si trovasse nella tua dispensa.

Il lievito di birra, anche se scaduto, è infatti ottimo per scacciare i cattivi odori che talvolta provengono dallo scarico del gabinetto.

Sorprendente come questo ingrediente che tutti buttano scacci la puzza dal gabinetto se usato in questo modo

Il procedimento da seguire è molto semplice. Devi far bollire un bicchiere d’acqua all’interno di un pentolino e poi aggiungere il cubetto di lievito di birra.

Mescola il tutto e poi spegni il fuoco. Prendi il pentolino, facendo attenzione a non scottarti, e versane il contenuto direttamente all’interno dello scarico. Gettalo tutto assieme, senza interruzioni. Fatto ciò, vedrai che la puzza proveniente dallo scarico se ne sarà andata in un batter d’occhio.

Un altro ingegnoso uso alternativo

Il lievito di birra può essere usato anche in un altro modo molto ingegnoso e che stavolta riguarda la cura della persona. Precisamente, la cura della tua chioma. Infatti, diventa un’ottima maschera per fortificare e rinforzare i capelli.

Per usarlo a questo scopo, devi scioglierne un cubetto in acqua tiepida e in seguito applicare il miscuglio ottenuto sui capelli umidi e tamponati con un’asciugamano. Lascialo poi agire per qualche minuto e infine risciacqua il tutto con grande cura. Applica uno spray termoprotettore e procedi ad asciugare la chioma.