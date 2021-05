La lavastoviglie è uno fra gli elettrodomestici più utili che esistano, ma purtroppo non è alla portata di tutti. Alle volte il prezzo ci limita nel comprarla, in altre non abbiamo lo spazio necessario in cucina dove metterla o spesso la riteniamo poco utile. Se abbiamo pochi piatti in casa è una di quelle spese che vorremmo provare ad evitare. La guida su come sopravvivere senza lavastoviglie grazie a questi 3 accessori pratici ed economici che tutti ci invidieranno potrebbe fare al caso nostro.

Una comoda alternativa

Sembra scontato, ma per sopravvivere senza lavastoviglie potremmo pensare di comprare una lavastoviglie portatile. Sono di dimensioni più piccole di una normale, guadagnando così in comodità dato che ingombrano pochissimo. Sono pratiche, possono essere appoggiate direttamente su un tavolo e alcune di queste non richiedono alcun collegamento all’acqua, avendo integrato un serbatoio capiente. Il prezzo è ugualmente alto, quindi accessibile solo a pochi. Passiamo agli accessori.

Scolapiatti

Uno strumento tanto utile quanto elegante in certi casi è lo scolapiatti. Utile per mantenere in ordine una cucina piccola senza lavastoviglie oltre che per mettere in mostra il nostro set da favola. Ne esistono di ogni forma e stile e hanno capienza variabile. Alcuni da tavolo sono molti carini e varrebbe la pena dargli un’occhiata. Averne uno è diventata una necessità.

Carrello da cucina

Il carrello da cucina potrebbe risolvere tutti i nostri problemi di spazio. Potrebbe tornare utile in tante occasioni oltre che come semplice dispensa. È portatile, comodo e ingombra poco. Soprattutto offre spazio aggiuntivo che altrimenti non avremmo mai potuto avere. I prezzi di alcuni sono molto contenuti e per essere ordinati senza lavastoviglie è consigliato averne uno.

Lo straccio

Sprechiamo quanta meno carta da cucina possibile con lo straccio per i piatti. Molto spesso li teniamo chiusi nel ripostiglio a prendere polvere, quando invece potrebbero tornare utili. Online ne esistono di ogni tipo e di qualsiasi fantasia, ma il riciclo è sempre la via migliore in questo caso. L’ambiente ci ringrazierà. Giunti al capolinea vi proponiamo tre modi nuovi e originali per decorare intere pareti con meno di 10 euro o persino gratis. Ecco, quindi, la guida su come sopravvivere senza lavastoviglie grazie a questi 3 accessori pratici ed economici che tutti ci invidieranno.