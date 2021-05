Con l’arrivo della bella stagione molti hanno voglia di pranzi e cene veloci e non troppo pesanti. La Redazione di Cucina di ProiezionidiBorsa ha la ricetta perfetta per tutti questi Lettori. Si tratta di un piatto semplice perfetto come aperitivo, pranzo o cena veloce in una sera d’estate o di primavera e magari all’aperto. Queste delizie fritte sono velocissime da preparare e sembrano frittelle di zucca ma nascondono pochi ingredienti comuni che tutti hanno in dispensa. Ecco subito come prepararle e con quali semplici ingredienti.

Ingredienti per le frittelle di pomodoro e basilico

2 uova medie;

50 grammi di formaggio grattugiato;

60 grammi di latte;

150 grammi di farina;

100 grammi di pomodorini;

10 grammi di lievito per pizze salate;

qualche fogliolina di basilico;

sale q.b.

Preparazione della ricetta

Sono velocissime da preparare e sembrano frittelle di zucca ma nascondono pochi ingredienti comuni che tutti hanno in dispensa. Queste frittelle al pomodoro e basilico sono un fritto fresco che profuma d’Italia. Mescolare uova, formaggio e sale in una boule da cucina. Aggiungere quindi anche il latte e poi la farina un po’ per volta. A questo punto inserire anche il lievito istantaneo e continuare a mescolare.

Questo è il momento di tagliare i pomodori in piccoli pezzi. È possibile scegliere di usare i pachino, i Piccadilly o anche i pomodori da insalata. Prediligere però pomodori meno acquosi aiuterà a friggere con maggiore semplicità e ad avere un prodotto finito non troppo umido all’interno.

Operazioni finali e cottura

Aggiungere quindi anche i pomodori all’impasto e qualche foglia di basilico. La pastella è pronta quando appare sufficientemente solida e collosa. Per friggere le frittelle occorrerà usare uno o due cucchiai con cui prelevare l’impasto e formare piccole palline o piatte frittelle. Per friggere è invece possibile usare olio di semi di girasole o anche di arachidi a scelta.

Non appena l’olio raggiunge la giusta temperatura tuffare qualche cucchiaio di pastella e attendere la completa doratura. Poi scolare dall’olio e adagiare le frittelle su carta assorbente. Gustare ancora bene calde e croccanti.

Approfondimento

E per un altro delizioso fritto da accostare, ecco deliziose polpette con sole 20 calorie per morso e 15 minuti di cottura.