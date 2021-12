I cannelloni al forno sono uno dei piatti più apprezzati della cucina italiana. Tuttavia, la ricetta tradizionale prescrive l’utilizzo, tra gli ingredienti, di: besciamella, ragù di carne e altri condimenti piuttosto calorici. Così fatta, essa sarebbe incompatibile per chi segue una dieta sana o per chi soffre di particolari patologie. Si pensi a quelle per cui è sconsigliato il consumo di grassi, come il diabete e la glicemia.

In ogni caso, troppi grassi saturi e cibi elaborati non sono consigliabili, soprattutto dopo una certa età. Allora, trovando la giusta soluzione, anche per non rinunciare ad un piatto così gustoso, ne offriremo una versione alternativa.

Ebbene, sono un’autentica rivoluzione del palato questi cannelloni al pesto vegetale fatti al forno, amici della dieta e della forma fisica. La sua composizione potrebbe essere in linea con i piatti più salutari, in quanto troviamo, tra gli ingredienti: le verdure e la farina integrale, invece della bianca. Ma, vediamo, nel dettaglio, quale è la procedura di preparazione e tutti gli ingredienti che useremo.

Partiamo dalla preparazione del pesto, che si fa così: 1 tazza di basilico fresco. Poi: 200 ml di maionese light (possibilmente fatta in casa), 30 grammi di semi di zucca, 30 grammi di parmigiano. Ancora: 3 spicchi di aglio tritati, mezzo cucchiaino di sale dell’Himalaya.

Veniamo, adesso alla preparazione delle lasagne. Ecco che qui, utilizzeremo 6 lasagne integrali, più salutari in quanto contenenti fibre. Poi, utilizzeremo: 1 cucchiaino d’olio d’oliva, 90 grammi di funghi trifolati, 60 ml di vino, 90 grammi di cipolla spezzettata. Inoltre, avremo bisogno di: 1 cucchiaio di aglio, 140 grammi di zucchine a cubetti, 90 grammi di pomodori cuore di bue. Poi: 90 grammi di mozzarella scremata, 1/2 tazza di ricotta scremata, 60 ml di pesto al basilico. Per finire, avremo 60 grammi di peperoni rossi affettati.

Come preparare i nostri cannelloni al pesto vegetale

Per ottenere il pesto, mischiamo il basilico con i semi di zucca, il parmigiano, l’aglio e il sale. Il tutto, fino ad ottenere un morbido composto simile ad una mousse. Poi, aggiungere la maionese fatta in casa e frulliamo ancora. Contestualmente, iniziamo a far scaldare il forno a 190 gradi.

Poi, in una pentola con acqua bollente, facciamo cuocere le lasagne per 12 minuti. Successivamente, in una padella, scalderemo l’olio d’oliva, per poi aggiungere: funghi, cipolla, aglio, lasciando cuocere per 3 minuti. Dopodiché, aggiungiamo il vino che accompagnerà la cottura finché non evapora. Poi, mettiamo zucchine e pomodori, facendo sbollire per altri 5 minuti. Infine, a cottura terminata, possiamo aggiungere ricotta e mozzarella.

Le lasagne, una volta cotte e scolate, vanno messe in una teglia, insieme a mezza tazza di impasto di verdure. Poi, le arrotoliamo e ci spalmiamo sopra il pesto, per poi farle cuocere in forno per altri 25 minuti. A quel punto, possiamo aggiungere la mozzarella e i peperoni, lasciando al forno per altri 3 minuti. Ed ecco pronto il nostro piatto strabiliante adatto a tutti i palati!

