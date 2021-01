Tagliatelle o risotto coi funghi porcini. Due piatti della nostra cucina, straordinariamente saporiti, che abbinano classe e gusto. Due di quei primi, che richiedono la ritualità della scelta del vino da accompagnare e riempiono la cucina di profumi deliziosi. I funghi porcini sono una pietanza straordinariamente saporita ma in pochi conoscono le loro virtù benefiche per il nostro organismo. Le vedremo assieme ai nostri Esperti di salute e benessere, scoprendo delle qualità che non avremmo mai immaginato.

Il germanio organico 132

Non spaventiamoci per il suo nome roboante, ma i porcini sono ricchissimi del germanio organico 132. Da non confondere col metallo, suo simile, utilizzato nelle condutture, questo oligoelemento è uno stimolatore delle nostre difese immunitarie. In particolare, sviluppa gli anticorpi contro virus, cellule cancerogene e batteri. Quando i ricercatori, subito dopo alla fine della Seconda Guerra Mondiale, lo isolarono in laboratorio, si accorsero che poteva aiutare l’organismo anche nel trasporto dell’ossigeno nel sangue. Non, per niente, proprio in questi mesi, in Cina, lo stanno utilizzando nello sviluppo dei vaccini anti-pandemia. E, proprio questo elemento, è al centro di alcune polemiche, quando sì parla della presenza dei metalli nei funghi.

Vitamine e betacarotene

Sono una pietanza straordinariamente saporita ma in pochi conoscono le loro virtù benefiche per il nostro organismo che trae giovamento anche dalle vitamine. I porcini, infatti contengono le vitamine:

B12;

C;

D;

E;

K.

Oltre a essere una fonte preziosa di betacarotene, quell’efficace antiossidante, caratteristico delle carote e delle albicocche, in grado di proteggere e rinforzare la nostra vista. La presenza massiccia delle vitamine sopracitate garantisce poi al nostro organismo di assimilare meglio il calcio e i minerali che introduciamo attraverso l’alimentazione quotidiana.

I glucani

Il fatto che i funghi porcini siano poco conosciuti per le loro attività benefiche, è dato probabilmente anche dalla complicatezza dei nutrienti che li compongono. Tra questi, non dobbiamo assolutamente dimenticare i glucani alfa e beta: delle sostanze che ci proteggono dai virus esterni, dai parassiti e dai batteri. Sono molto conosciuti anche nella ricerca e nella sperimentazione contro i tumori e le cellule cancerogene. Approfittiamo per suggerire la lettura dell’approfondimento di un altro alimento comune e benefico per il nostro corpo.

