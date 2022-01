Sono tutti impazziti per questo dolce di pasta sfoglia dell’Epifania che si prepara in un battibaleno con solo tre ingredienti

La Befana porta con sé gli ultimi dolci tradizionali delle festività. Sono tanti gli usi e le ricette legate al 6 gennaio oltre ai falò e alle calze appese. Questa data è anche una ricorrenza religiosa e celebra l’arrivo dei Re Magi in groppa ai cammelli. Per questa ricorrenza, in Lombardia, ma soprattutto nel Varesotto, è tradizione preparare i Cammelli dolci. Si tratta di un dessert di pasta sfoglia davvero molto semplice da realizzare ed economico. Tutti i bambini attendono l’Epifania per comprare nelle pasticcerie e dai fornai i buonissimi Cammelli di sfoglia. La ricetta però è talmente semplice che si possono realizzare in pochi minuti anche a casa.

C’è però una premessa da fare: il divertimento inizia ancor prima di arrivare in cucina perché occorre disegnare la sagoma dei cammelli. La grandezza dei cammelli è all’incirca di 20 per 20 centimetri. Naturalmente possiamo trovare in internet i pattern da seguire, scaricare e poi stampare la sagoma degli animali del deserto. Sarà divertente coinvolgere i bambini nel disegnare il più bel cammello. In alternativa sulle maggiori piattaforme di ecommerce ci sono molti tipi di stampini e tagliabiscotti a forma di cammello. Onde imbatterci in dubbi sul numero di gobbe, specifichiamo che i cammelli ne hanno due, i dromedari una.

Per prima cosa occorre dire che i cammelli di pasta sfoglia possono essere semplici o farciti con panna e crema pasticcera. Una vera delizia è gustarli ancora caldi con una pallina di gelato alla panna.

Gli Ingredienti sono davvero pochissimi:

un rotolo di pasta sfoglia;

un uovo;

zucchero a velo 80 grammi.

Anche il procedimento è davvero rapido. Apriamo e stendiamo il nostro rotolo di pasta sfoglia e ritagliamo la forma del cammello poggiando la nostra sagoma di carta. Ora collochiamo su una teglia i cammelli e dopo aver sbattuto l’uovo in una terrina lo spennelleremo sulla sfoglia. Non ci resta che munirci di un colino a maglie strette. Metteremo nel colino lo zucchero a velo e girandolo con un cucchiaio, lo faremo cadere a pioggia sui cammelli. Inforniamo per 15 minuti a 180°. Quando la sfoglia inizierà a gonfiare e a diventare lucida in superficie i cammelli saranno pronti. Serviamoli ancora caldi per la merenda dell’Epifania.

