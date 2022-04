Oltre a portare grande gioia, molte coccole e troppi peli nella nostra vita quotidiana, i gatti si comportano spesso come un enigma a quattro zampe. Interpretare le loro azioni è a volte problematico per noi umani, e alcuni comportamenti potrebbero addirittura essere considerati un po’ inquietanti. Per esempio, i gatti hanno l’abitudine di fissare intensamente gli oggetti più strani.

A volte fissano addirittura una parete bianca, o il vuoto. Ma che cosa significa invece quando il gatto fissa noi? Molti proprietari non sanno se questo comportamento sia un segno di affetto o di minaccia e spesso non è semplice interpretare le vere intenzioni del nostro amico felino. Ma in realtà esistono degli indizi che possono aiutarci a capire che cosa vuole comunicarci la nostra palla di pelo.

Se sbatte gli occhi lentamente vuol dire che ci vuole bene

Il primo motivo per cui il gatto potrebbe fissarci è semplicemente per comunicarci il suo affetto o amore. In questo caso il suo comportamento è accompagnato da un linguaggio del corpo particolare: il gatto appare rilassato, generalmente è seduto o accucciato, e a volte fa le fusa. Osserviamo anche il suo modo di sbattere gli occhi. Se sbatte gli occhi lentamente mentre ci fissa, ci sta dicendo che ci vuole bene e ama la nostra compagnia.

Sono tre i motivi per cui i gatti ci fissano con gli occhi sbarrati, ecco come distinguerli

Il secondo motivo per cui il gatto ci fissa potrebbe essere come avvertimento. In questo caso, il gatto può essere di umore più infastidito o risultare addirittura aggressivo. È ancora più importante prestare attenzione al linguaggio del corpo. Se la postura del felino appare rigida, con le orecchie dritte o addirittura piegate ai lati e la coda si muove, non è un buon segno. Significa che il gatto ci sta avvertendo di stare alla larga, e faremmo bene a seguire il suo consiglio.

Potrebbe essere sintomo di paura

Sono tre i motivi per cui i gatti ci possono fissare intensamente: affetto, aggressività, o paura. Se il gatto appare immobile come una statua, notiamo che le sue pupille sono dilatate e gli occhi sono attentissimi, potrebbe significare uno stato di allerta o addirittura di paura. In questo caso, è importante non spaventare ancora di più il nostro gatto avvicinandoci troppo o facendo dei movimenti bruschi. Meglio tentare di conquistare la sua fiducia lentamente, in modo da non sembrare minacciosi.

