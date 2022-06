Sono tra i frutti più strani del Mondo, per alcuni portano fortuna e sono ricchi di vitamine e minerali ottimi per la salute

Sappiamo che consumare determinate quantità di frutta è importante per avere i giusti apporti nutritivi e una corretta integrazione di vitamine e minerali. In estate, le porzioni nella nostra dieta dovrebbero essere maggiori, la frutta contiene tanta acqua e con l’arrivo del caldo si perdono più liquidi. Quindi, i benefici che ricaviamo dal consumo di questi alimenti basilari sono molteplici. Spesso, però, non è facile mangiare la frutta con costanza, soprattutto quando allergie o intolleranze lo impediscono.

Se l’organismo recepisce come nocivi alcuni elementi introdotti tramite il cibo, potremmo essere costretti a trovare alternative valide. Le varietà di frutta esistenti sono notevoli e se ci ostiniamo a consumare sempre la stessa è perché più facilmente reperibile in commercio. Eppure, è possibile scegliere tipi di frutta diversi dal solito basandoci sia sui gusti che sugli effetti che potremmo avere a livello organico. Variare potrebbe rivelarsi come una soluzione efficace.

Gusti simili

Quelli di cui parleremo in questo articolo sono tra i frutti più strani del Mondo e arrivano da diversi posti molto lontani tra loro. Potrebbero sostituire quelli che mangiamo quotidianamente, è necessario, quindi, capire dove poterli acquistare, se sono di nostro gradimento e se vengono ben assimilati dal nostro organismo.

La blighia sapida è un frutto molto diffuso in Giamaica, dove è chiamato Ackee, è ricco di micronutrienti tra cui vitamina A, zinco e antiossidanti vari. È composto da una corteccia e da un frutto che si trova all’interno e che rappresenta la parte commestibile. Questo frutto viene consumato maturo, in modo che le ipoglicine presenti vengano neutralizzate. In caso contrario potrebbe causare intossicazione. Si può acquistare online in barattolo, il consiglio è quello di comprare una piantina e coltivarla in vaso o nell’orto per ottenere i frutti senza conservanti.

Se abbiamo delle intolleranze verso banane, fragole o ananas, possiamo provare l’annona che ha un gusto simile a questi.

Sono tra i frutti più strani del Mondo, per alcuni portano fortuna e sono ricchi di vitamine e minerali ottimi per la salute

Oltre che in Sudamerica, l’annona cresce anche in Europa, soprattutto in Spagna, ma possiamo trovarla anche in Italia, in Sicilia e Calabria. Le piante italiane sono alte 2 metri, hanno un fusto sviluppato e fioriscono a maggio e per tutta l’estate. L’annona è ricca di potassio, quindi ideale per anziani e convalescenti, ma anche di fosforo e ferro, quindi nutriente per studenti e sportivi. Inoltre sono presenti vitamina B1, B2 e C.

Se vogliamo trovare un’alternativa agli agrumi possiamo provare la mano di Buddha. Appartiene alla famiglia dei cedri e si coltiva in Sicilia. È profumatissimo, non ha semi e la scorza è consistente. La buccia è ricca di oli essenziali utilizzati per liquori e digestivi. In Oriente, ha una tradizione molto lunga e un utilizzo variegato. È considerato un vero portafortuna, la buccia viene utilizzata come centrotavola, per profumare gli ambienti e i cassetti della biancheria.

