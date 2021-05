Se puntiamo a fare una vacanza in un borgo italiano da sogno, ecco qualche suggerimento da parte dei nostri Esperti. Sono talmente meravigliosi questi borghi italiani sul mare da attirare continuamente i registi di tutto il mondo per la bellezza e il fascino incontrastati di tutto l’ambiente. Parliamo di Sperlonga e Sirolo. Due mete, una nel Lazio e l’altra delle Marche, non tra le più conosciute in assoluto, ma talmente belle da rimanere per sempre nei nostri ricordi.

Il fascino senza tempo tra storia e mare

Più volte inserito tra i borghi più belli d’Italia, Sperlonga, arroccato in maniera medievale su un promontorio a picco sul mare è veramente affascinante. Scegliere questa località significa tornare indietro nel tempo, ma senza rinunciare nello stesso tempo alle comodità dell’era moderna. A detta di molti è la località in assoluto più aristocratica di tutto il litorale laziale. Sta di fatto che, con le sue meravigliose stradine che portano fino alla cima del paese, è sicuramente da vedere.

Non dimentichiamo nemmeno che per 18 anni consecutivi questa località è stata insignita della Bandiera Blu. Non solo per la bellezza e la pulizia del suo mare, ma anche per tutte le comodità, che fanno di questo posto una meta tra le più amate dell’Italia centrale. Per gli amanti della storia, ricordiamo una visita alla villa di Tiberio, e alla sua grotta e al museo archeologico.

Viaggio nella Riviera del Conero

Sono talmente meravigliosi questi borghi italiani sul mare da attirare continuamente i registi di tutto il mondo per la bellezza e il fascino incontrastati di tutto l’ambiente. Parliamo adesso di una vera e propria perla nella Riviera del Conero, provincia di Ancona. È Sirolo, splendido borgo medievale dal mare cristallino che, addirittura gli inglesi del Guardian hanno suggerito come meta da visitare. Tutto dire. Sirolo è un’accogliente e affascinante località che ci permette di perderci tra fiori, profumi e colori. Sospesa tra cielo e mare, con panorami mozzafiato, qui gli appassionati di immersioni e gite in barca troveranno il loro habitat naturale. E, per gli amanti della cucina, Sperlonga, con tutte le sue specialità è davvero l’occasione propizia per fare delle autentiche scorpacciate.

Approfondimento

Per avere una meravigliosa abbronzatura dorata dobbiamo ricordarci di un particolare importantissimo ma fondamentale e che in pochi conoscono