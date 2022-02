Trovare un lavoro è necessario perché ci consente di essere indipendenti, sentirci realizzati e godere di una certa sicurezza economica. Purtroppo, non sempre è così facile, soprattutto per chi si affaccia per le prime volte nel Mondo del lavoro.

Fortunatamente a volte capitano delle interessanti offerte da cogliere, soprattutto per quanto concerne i concorsi pubblici. Sarà bene dunque tenere sempre sotto controllo i bandi per trovare qualcosa che possa risultare adatto a ognuno e ai propri titoli di studio.

Da non lasciarsi scappare un nuovo concorso indetto dal Ministero della Difesa e che potrà interessare molti, poiché sono sufficienti licenza media o diploma per iscriversi.

Il bando

Il bando del concorso in questione è presente sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 febbraio 2022. Lo stesso mira a reclutare 6.000 volontari in forma prefissata VFP1 per l’esercito italiano.

La ricerca degli stessi avverrà in 3 blocchi, rispettivamente con 2.000 posti ciascuno, così suddivisi:

971 posti per incarico principale assegnato dalle Forze armate;

5 posti per elettricista infrastrutturale;

5 posti per idraulico infrastrutturale;

10 posti per muratore;

5 posti per falegname;

3 posti per fabbro;

1 posto per meccanico di mezzi e piattaforme.

Per partecipare è necessario avere un’età compresa tra i 18 e i 25 anni, avere la cittadinanza italiana e godere dei diritti politici. Altresì non avere macchie sulla propria condotta.

I 1.971 posti dei 3 blocchi richiedono quale requisito la semplice licenza media. Gli altri 29 posti, che seguono la formazione basica VFP1, invece, richiedono altri titoli, quali diploma e qualifiche. Maggiori dettagli in proposito li si potranno trovare sul bando.

Sono sufficienti licenza media o diploma per iscriversi a questo concorso con 6000 posti di lavoro disponibili

Poiché il reclutamento dei 6.000 volontari avverrà in 3 blocchi, altrettanti saranno i periodi per iscriversi.

Si parte dal 9 febbraio al 10 marzo 2022. Le altre iscrizioni si apriranno dal 2 maggio al 31 maggio 2022 e dal 1° agosto al 30 agosto 2022.

Le domande dovranno inoltrarsi esclusivamente on line tramite il portale del Ministero della Difesa.

Necessario il possesso della carta d’identità elettronica (CIE) o della carta nazionale dei servizi (CNS) o dello SPID. Nel caso quest’ultimo non funzioni basterà aggiornare i dati scaduti. Mentre se dovessimo esserne sprovvisti, possiamo fare lo SPID in un posto comodissimo.

Si stilerà poi una classifica di merito dei candidati e si procederà a verificarne le capacità psico-fisiche e attitudinali nonché l’efficienza fisica.

Le prove per accertare quest’ultima consisteranno in trazioni alla sbarra, piegamenti sulle braccia, sollevamento ginocchia al petto e corsa piana 2.000 metri.