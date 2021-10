È l’alimento per eccellenza, noto per le sue proprietà ed il suo incredibile utilizzo in cucina.

Come base per l’impasto o come ingrediente principale, l’uovo regna letteralmente in cucina.

Sin da bambini, i nostri genitori ci preparavano l’ovetto alla coque perché ricco di nutrienti e vitamine. Crescendo, poi, ci siamo resi conto anche della sua straordinaria versatilità, oltre al suo bassissimo costo. Difatti, è incredibile scoprire quante cose possiamo realizzare con un solo uovo, tra piatti dolci e salati. Normalmente, sentiamo parlare soprattutto delle frittate e dei vari modi di prepararne tipi deliziosi e originali.

Oggi, però, vorremmo concentrarci su altro e mettere da parte per un attimo la classica frittata. Vediamo qualche ricetta sfiziosa per allietare i nostri pasti e sperimentare qualcosa di nuovo.

Sono strepitosi questi 6 modi di cucinare le uova diversi dalla solita frittata

Iniziamo con le uova in purgatorio. Originaria della Campania, la ricetta prende il nome dal rosso del pomodoro che ricorda il fuoco dell’inferno dantesco che arrivava proprio sino al purgatorio. Si prepara in padella, aggiungendo il soffritto, il sugo e le uova, per poi lasciar cuocere tutto insieme.

Andiamo alla seconda ricetta, quella dell’uovo alla contadina. È simile alla precedente, ma in tal caso useremo una pirofila da infornare e non la padella.

Il terzo manicaretto è molto semplice e rappresenta un mix di proteine e verdure: uova e piselli. Possiamo anche aggiungere il prosciutto a dadini per un risultato ancora più gustoso.

Andiamo adesso alle altre 3 ricette poco conosciute e un po’ sopra le righe.

Uova speciali

Iniziamo dalle uova in gabbia. Anche questo è un nome particolare e si riferisce all’uovo avvolto da due fette di bacon e poggiato su una base di pancarré.

Ci servirà uno stampo da muffins e adatto al forno. Si tratta di un tortino a base degli ingredienti appena elencati, ma che possiamo sostituire con altri salumi a nostro piacimento.

Similmente, anche per realizzare la nostra quinta ricetta ci servirà questo tipo di stampo: i muffins di frittata. Tutto ciò che dovremo fare è realizzare una classica frittata e versarla negli appositi stampini.

Andiamo quindi alla sesta ed ultima ricetta particolare, ottima per un aperitivo improvvisato con gli amici. Parliamo delle uova impanate, semplici e creative.

Cuociamo un uovo sodo, passiamolo nell’olio, nel pangrattato e friggiamolo.

Sono strepitosi questi 6 modi di cucinare le uova diversi dalla solita frittata, che mettono una certa acquolina in bocca. Cosa aspettiamo a provarli tutti?