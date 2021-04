Chiunque possieda un animale domestico senza dubbio alcuno tenta in ogni modo di prevenire il manifestarsi di eventi potenzialmente dannosi. Molteplici sono i metodi da adottare per mantenere in salute il proprio animale domestico. Le insidie in cui ci si imbatte, solitamente, si manifestano in maniera evidente. Tuttavia esistono alcuni casi in cui i pericoli si rivelano in modo subdolo. Da sempre i parassiti che attentano al buono stato di salute del nostro animale da compagnia, sono le pulci. Debellare con successo e rapidità questi patogeni potenzialmente letali è dovere di tutti. Per limitare il più possibile il rischio di complicazioni è opportuno utilizzare prodotti privi di sostanze chimiche. La natura, ancora una volta, ci aiuta in questo. Sono sorprendenti gli effetti benefici sprigionati da questi rimedi naturali per contrastare le pulci.

Agrumi

Incredibile, ma vero, gli agrumi sono dei preziosi alleati per contrastare la diffusione delle pulci. Che si tratti di limoni o di arance, poco importa. Ciò che importa è cercare di ottenere la massima quantità di nettare possibile. Proprio il succo ricavato da questi frutti è un battericida naturale e efficacissimo. Spruzzando sul peloso manto del nostro amico domestico una quantità di questo estratto, si donerà un’istantanea sensazione di sollievo. Per aumentare l’efficacia del trattamento è indicato utilizzare l’estratto di agrumi, sulle superfici a stretto contatto con l’animale. Detergendo i divani o i tappeti di casa, si ridurranno al massimo le probabilità di contagio.

Oli essenziali

Qualora non si volesse optare per la soluzione precedente, un altro metodo molto efficace è l’utilizzo di specifici oli essenziali. Questo rimedio, oltre ad estirpare il problema, permette di profumare l’ambiente domestico. Tra le essenze più efficaci e gradevoli spicca l’olio di cedro. Questo agrume è particolarmente indicato per allontanare questi perfidi parassiti. Spruzzando alcune gocce di questa pregiata sostanza in un panno umido o su di una spazzola dalle setole morbide, si otterrà l’effetto desiderato. In questo modo si sterilizzerà in piena sicurezza il manto del proprio animale domestico.

